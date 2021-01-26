Десятки вантажівок витягли зі снігових заметів на Рівненщині. Скріншот з відео

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Багатокілометровий затор утворився 26 січня на об’їзній міжнародної траси Київ-Чоп поблизу міста Рівне.

Рятувальники відбуксировали 15 вантажівок та розблоковали рух на трасі для сотень транспортних засобів поблизу готельно-ресторанного комплексу «Географія». Наразі ситуація знаходиться під контролем. На місці працюють мобільні групи рятувальників спільно з патрульною поліцією та службою автомобільних доріг. Про це 26 січня повідомила прес-служба ДСНС.

Також повідомляється, що на автодорозі Київ-Чоп 26 січня працює мобільний пересувний пункт обігріву ДСНС на базі автобуса. Водії можуть зупинитися поблизу цього пункту, попити чаю. Зазначається, що пункт обігріву пересувається місцями найбільшого скупчення транспортних засобів.

У ДСНС також попередили про обмеження руху для великогабаритного транспорту у Львівській області. За інформацією Служби автомобільних доріг, станом на 13.00 26 січня на трасі Р-15 Ковель-Жовква між селами Тудорковичі та Хоробрів Сокальського району через снігові перемети ввели обмеження руху для великогабаритного транспорту. Поки працює снігоочисна техніка, спостерігається уповільнений рух малогабаритного транспорту.

Нагадаємо, погодні умови в Україні 26 січня спостерігаються дуже складні — сніг мете у Львівській, Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Житомирській областях. Рятувальники витягли на Волині зі снігового замету шкільний автобус, який віз дітей на навчання.