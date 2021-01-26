Десятки грузовиков вытащили из снежных заносов на Ровенщине. Скриншот с видео

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Многокилометровая пробка образовалась 26 января на объездной международной трассы Киев-Чоп вблизи города Ровно.

Спасатели отбуксировали 15 грузовиков и разблокировали движение на трассе для сотен транспортных средств вблизи гостинично-ресторанного комплекса «География». Сейчас ситуация находится под контролем. На месте работают мобильные группы спасателей совместно с патрульной полицией и службой автомобильных дорог. Об этом 26 января сообщила пресс-служба ГСЧС.

Также сообщается, что на автодороге Киев-Чоп 26 января работает мобильный передвижной пункт обогрева ГСЧС на базе автобуса. Водители могут остановиться вблизи этого пункта, попить чаю. Отмечается, что пункт обогрева передвигается местами наибольшего скопления транспортных средств.

В ГСЧС также предупредили об ограничении движения для крупногабаритного транспорта во Львовской области. По информации Службы автомобильных дорог, по состоянию на 13.00 26 января на трассе Р-15 Ковель-Жовква между селами Тудорковичи и Хоробрив Сокальского района из-за снежных заносов ввели ограничение движения для крупногабаритного транспорта. Пока работает снегоочистительная техника, наблюдается замедленное движение малогабаритного транспорта.

Напомним, погодные условия в Украине 26 января наблюдаются очень сложные — снег метет во Львовской, Волынской, Ровенской, Хмельницкой и Житомирской областях. На Волыни спасатели вытащили из снежного заноса школьный автобус, который вез детей на учебу.