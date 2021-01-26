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Ракурс
По иску Портнова киевский суд запретил чествование Уласа Самчука. Фото: zn.ua

По иску Портнова киевский суд запретил чествование Уласа Самчука

26 янв 2021, 13:23
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Окружной админсуд Киева отменил постановление Киевсовета о праздновании памятных дат, связанных с рядом украинских деятелей.

Иск по делу подал чиновник времен Януковича Андрей Портнов. О решении суда он написал в своем телеграм-канале.

Суд отменил по моему иску ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат лиц, причастных к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям, — рассказал он.


Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев восьми исторических деятелей:

  • полковника армии Украинской Державы Ивана Полтавца-Остряницы,
  • полковников УПА Василия Левковича, Василия Сидора и Василия Галасы,
  • писателя и журналиста Уласа Самчука,
  • писателя и политика Юрия Липы,
  • украинского ученого и редактора «Энциклопедии украиноведения» Владимира Кубийовича,
  • председателя ОУН Андрея Мельника.

Напомним, по иску Портнова суд разрешил публиковать персональные данные журналистов.

Источник: Ракурс


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