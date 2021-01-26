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По иску Портнова киевский суд запретил чествование Уласа Самчука. Фото: zn.ua
По иску Портнова киевский суд запретил чествование Уласа Самчукаhttps://racurs.ua/n149542-po-isku-portnova-kievskiy-sud-zapretil-chestvovanie-ulasa-samchuka.htmlРакурс
Окружной админсуд Киева отменил постановление Киевсовета о праздновании памятных дат, связанных с рядом украинских деятелей.
Иск по делу подал чиновник времен Януковича Андрей Портнов. О решении суда он написал в своем телеграм-канале.
Суд отменил по моему иску ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат лиц, причастных к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям, — рассказал он.
Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев восьми исторических деятелей:
- полковника армии Украинской Державы Ивана Полтавца-Остряницы,
- полковников УПА Василия Левковича, Василия Сидора и Василия Галасы,
- писателя и журналиста Уласа Самчука,
- писателя и политика Юрия Липы,
- украинского ученого и редактора «Энциклопедии украиноведения» Владимира Кубийовича,
- председателя ОУН Андрея Мельника.
Напомним, по иску Портнова суд разрешил публиковать персональные данные журналистов.
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