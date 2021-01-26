По иску Портнова киевский суд запретил чествование Уласа Самчука. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/n149542-po-isku-portnova-kievskiy-sud-zapretil-chestvovanie-ulasa-samchuka.html

Ракурс

Окружной админсуд Киева отменил постановление Киевсовета о праздновании памятных дат, связанных с рядом украинских деятелей.

Иск по делу подал чиновник времен Януковича Андрей Портнов. О решении суда он написал в своем телеграм-канале.

Суд отменил по моему иску ранее приостановленное решение Киевсовета о праздновании памятных дат лиц, причастных к Холокосту, сотрудничеству с нацистами и военным преступлениям, — рассказал он.

Запрет касается празднования памятных дат и юбилеев восьми исторических деятелей:

полковника армии Украинской Державы Ивана Полтавца-Остряницы,

полковников УПА Василия Левковича, Василия Сидора и Василия Галасы,

писателя и журналиста Уласа Самчука,

писателя и политика Юрия Липы,

украинского ученого и редактора «Энциклопедии украиноведения» Владимира Кубийовича,

председателя ОУН Андрея Мельника.

Напомним, по иску Портнова суд разрешил публиковать персональные данные журналистов.