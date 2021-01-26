За позовом Портнова київський суд заборонив вшанування Уласа Самчука. Фото: zn.ua

https://racurs.ua/ua/n149542-za-pozovom-portnova-kyyivskyy-sud-zaboronyv-vshanuvannya-ulasa-samchuka.html

Ракурс

Окружний адмінсуд Києва скасував постанову Київради про відзначення пам’ятних дат, пов’язаних з низкою українських діячів.

Позов у ​​справі подав чиновник часів Віктора Януковича Андрій Портнов. Про рішення суду він написав у своєму телеграм-каналі.

Суд скасував за моїм позовом раніше припинене рішення Київради про відзначення пам’ятних дат осіб, причетних до Голокосту, співпраці з нацистами і військових злочинів, — розповів він.

Заборона стосується святкування пам’ятних дат і ювілеїв восьми історичних діячів:

полковника армії Української Держави Івана Полтавця-Остряниці,

полковників УПА Василя Левковича, Василя Сидора і Василя Галаси,

письменника і журналіста Уласа Самчука,

письменника і політика Юрія Липи,

українського вченого і редактора «Енциклопедії українознавства» Володимира Кубійовича,

голови ОУН Андрія Мельника.

Нагадаємо, за позовом Портнова суд дозволив публікувати персональні дані журналістів.