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За позовом Портнова київський суд заборонив вшанування Уласа Самчука. Фото: zn.ua
За позовом Портнова київський суд заборонив вшанування Уласа Самчукаhttps://racurs.ua/ua/n149542-za-pozovom-portnova-kyyivskyy-sud-zaboronyv-vshanuvannya-ulasa-samchuka.htmlРакурс
Окружний адмінсуд Києва скасував постанову Київради про відзначення пам’ятних дат, пов’язаних з низкою українських діячів.
Позов у справі подав чиновник часів Віктора Януковича Андрій Портнов. Про рішення суду він написав у своєму телеграм-каналі.
Суд скасував за моїм позовом раніше припинене рішення Київради про відзначення пам’ятних дат осіб, причетних до Голокосту, співпраці з нацистами і військових злочинів, — розповів він.
Заборона стосується святкування пам’ятних дат і ювілеїв восьми історичних діячів:
- полковника армії Української Держави Івана Полтавця-Остряниці,
- полковників УПА Василя Левковича, Василя Сидора і Василя Галаси,
- письменника і журналіста Уласа Самчука,
- письменника і політика Юрія Липи,
- українського вченого і редактора «Енциклопедії українознавства» Володимира Кубійовича,
- голови ОУН Андрія Мельника.
Нагадаємо, за позовом Портнова суд дозволив публікувати персональні дані журналістів.
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