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Ракурс
За позовом Портнова київський суд заборонив вшанування Уласа Самчука. Фото: zn.ua

За позовом Портнова київський суд заборонив вшанування Уласа Самчука

26 січ 2021, 13:23
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Окружний адмінсуд Києва скасував постанову Київради про відзначення пам’ятних дат, пов’язаних з низкою українських діячів.

Позов у ​​справі подав чиновник часів Віктора Януковича Андрій Портнов. Про рішення суду він написав у своєму телеграм-каналі.

Суд скасував за моїм позовом раніше припинене рішення Київради про відзначення пам’ятних дат осіб, причетних до Голокосту, співпраці з нацистами і військових злочинів, — розповів він.


Заборона стосується святкування пам’ятних дат і ювілеїв восьми історичних діячів:

  • полковника армії Української Держави Івана Полтавця-Остряниці,
  • полковників УПА Василя Левковича, Василя Сидора і Василя Галаси,
  • письменника і журналіста Уласа Самчука,
  • письменника і політика Юрія Липи,
  • українського вченого і редактора «Енциклопедії українознавства» Володимира Кубійовича,
  • голови ОУН Андрія Мельника.

Нагадаємо, за позовом Портнова суд дозволив публікувати персональні дані журналістів.

Джерело: Ракурс


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