«Слугам» пригрозили виключенням з фракції. Фото: Укрінформ

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Народний депутатам із фракції «Слуга народу» пригрозили виключенням із неї.

Парламентарів виженуть із фракції, якщо ті не голосуватимуть за законопроект № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум». Інформацію підтвердила в коментарі журналістам перший заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, передає «Цензор.НЕТ».

Для мене, як людини, яка знає, що написано в програмі партії президента, було б дивно, якби хтось із нашої фракції не проголосував за закон про референдум. Я б тоді шукала б причини не в самому законі… — зазначила Кравчук і підтвердила інформацію про те, що такі погрози мали місце.



Раніше про погрози нардепам із «Слуги народу» повідомило видання LB.ua із посиланням на джерела у фракції. Зазначалося, що Давид Арахамія у чаті нардепів заявляв, що «по всіх, хто не голосуватиме, буде поставлено питання про виключення з фракції».

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада України повернулася до роботи й на сьогоднішньому засіданні розгляне в другому читанні законопроект № 3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум».