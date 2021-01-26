«Слугам» пригрозили исключением из фракции. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n149541-slugam-prigrozili-isklucheniem-iz-frakcii-v-sluchae-otkaza-podderjat-zakonoproekt-o-referendume.html

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Народным депутатам из фракции «Слуга народа» пригрозили исключением из нее.

Парламентариев выгонят из фракции, если те не будут голосовать за законопроект № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум». Информацию подтвердила в комментарии журналистам первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук, передает «Цензор.НЕТ».

Для меня, как человека, который знает, что написано в программе партии президента, было бы странно, если бы кто-то из нашей фракции не проголосовал за закон о референдуме. Я бы тогда искала бы причины не в самом законе… — отметила Кравчук и подтвердила информацию о том, что такие угрозы имели место.



Ранее об угрозах нардепам из «Слуги народа» сообщило издание LB.ua со ссылкой на источники во фракции. Отмечалось, что Давид Арахамия в чате нардепов заявлял, что «по всем, кто не будет голосовать, будет поставлен вопрос об исключении из фракции».

Напомним, 26 января Верховная Рада Украины вернулась к работе и на сегодняшнем заседании рассмотрит во втором чтении законопроект № 3612 «О народовластии через всеукраинский референдум».