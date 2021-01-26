Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Соціологи оприлюднили новий президентський рейтинг. Фото:

Рейтинг Зеленського обвалився до 19,8%, хто наздоганяє президента — опитування

26 січ 2021, 14:13
999

За Володимира Зеленського, чинного президента, проголосували б 19,8% серед тих, хто визначився з вибором, якби вибори президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року.

Колишнього главу держави Петра Порошенка підтримали б 15,7% серед опитаних, які визначилися з вибором. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Якщо брати усіх опитаних, то за Зеленського віддали б свої голоси 13,4% українців за Порошенка — 10,6%.

Президентський рейтинг. Джерело: КМІС

Далі йдуть:

  • Юлія Тимошенко (8% і 11,8%),
  • Юрій Бойко (7,4% і 11%),
  • Ігор Смешко (6% і 8,9%),
  • Віктор Медведчук (5% і 7,5%)
  • Володимир Гройсман (3,9% і 5,8%),
  • Анатолій Шарій (2,8% і 4,2%),
  • Арсеній Яценюк (2,3% і 3,4%),
  • Сергій Притула (1,7% і 2,5%),
  • Олег Тягнибок (1,4% і 2,1%).

Із загальної кількості респондентів 19,2% також заявили, що не мають наміру брати участь у виборах, 9,4% — не визначились із вибором, 1,4% мають намір зіпсувати бюлетень, а 2,5% відмовилися відповідати.

Респондентам моделювали дві пари другого туру президентських виборів, до якого могли вийти Зеленський і Порошенко, або Порошенко та Бойко.

У парі Зеленський і Порошенко 30,6% всіх респондентів підтримали б Зеленського, а Порошенку віддали б свій голос 24,9% респондентів.

Серед тих, хто визначився з вибором, 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% — Порошенка.

Різниця між кандидатами перевищує похибку, тому в такій парі станом на кінець січня однозначно набирає більше Зеленський.

У парі Бойко і Порошенко 33,9% серед усіх респондентів проголосували б за Бойка, а 30,1% — за Порошенка.

Серед тих, хто визначився з вибором, 53% проголосували б за Бойка, 47% — за Порошенка.

Опитування проводилося упродовж 22 січня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонів. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

Опитано 1 тис. 5 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).


До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Раніше ми повідомляли, що рейтинг Зеленського впав після Нового року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів