Соціологи оприлюднили новий президентський рейтинг. Фото:

https://racurs.ua/ua/n149547-reytyng-zelenskogo-obvalyvsya-do-19-8-hto-nazdoganyaie-prezydenta-opytuvannya.html

Ракурс

За Володимира Зеленського, чинного президента, проголосували б 19,8% серед тих, хто визначився з вибором, якби вибори президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року.

Колишнього главу держави Петра Порошенка підтримали б 15,7% серед опитаних, які визначилися з вибором. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Якщо брати усіх опитаних, то за Зеленського віддали б свої голоси 13,4% українців за Порошенка — 10,6%.

Далі йдуть:

Юлія Тимошенко (8% і 11,8%),

Юрій Бойко (7,4% і 11%),

Ігор Смешко (6% і 8,9%),

Віктор Медведчук (5% і 7,5%)

Володимир Гройсман (3,9% і 5,8%),

Анатолій Шарій (2,8% і 4,2%),

Арсеній Яценюк (2,3% і 3,4%),

Сергій Притула (1,7% і 2,5%),

Олег Тягнибок (1,4% і 2,1%).

Із загальної кількості респондентів 19,2% також заявили, що не мають наміру брати участь у виборах, 9,4% — не визначились із вибором, 1,4% мають намір зіпсувати бюлетень, а 2,5% відмовилися відповідати.

Респондентам моделювали дві пари другого туру президентських виборів, до якого могли вийти Зеленський і Порошенко, або Порошенко та Бойко.

У парі Зеленський і Порошенко 30,6% всіх респондентів підтримали б Зеленського, а Порошенку віддали б свій голос 24,9% респондентів.

Серед тих, хто визначився з вибором, 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% — Порошенка.

Різниця між кандидатами перевищує похибку, тому в такій парі станом на кінець січня однозначно набирає більше Зеленський.

У парі Бойко і Порошенко 33,9% серед усіх респондентів проголосували б за Бойка, а 30,1% — за Порошенка.

Серед тих, хто визначився з вибором, 53% проголосували б за Бойка, 47% — за Порошенка.

Опитування проводилося упродовж 22 січня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонів. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

Опитано 1 тис. 5 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Раніше ми повідомляли, що рейтинг Зеленського впав після Нового року.