Рейтинг Зеленського обвалився до 19,8%, хто наздоганяє президента — опитуванняhttps://racurs.ua/ua/n149547-reytyng-zelenskogo-obvalyvsya-do-19-8-hto-nazdoganyaie-prezydenta-opytuvannya.htmlРакурс
За Володимира Зеленського, чинного президента, проголосували б 19,8% серед тих, хто визначився з вибором, якби вибори президента України відбувалися в другій половині січня 2021 року.
Колишнього главу держави Петра Порошенка підтримали б 15,7% серед опитаних, які визначилися з вибором. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.
Якщо брати усіх опитаних, то за Зеленського віддали б свої голоси 13,4% українців за Порошенка — 10,6%.
Далі йдуть:
- Юлія Тимошенко (8% і 11,8%),
- Юрій Бойко (7,4% і 11%),
- Ігор Смешко (6% і 8,9%),
- Віктор Медведчук (5% і 7,5%)
- Володимир Гройсман (3,9% і 5,8%),
- Анатолій Шарій (2,8% і 4,2%),
- Арсеній Яценюк (2,3% і 3,4%),
- Сергій Притула (1,7% і 2,5%),
- Олег Тягнибок (1,4% і 2,1%).
Із загальної кількості респондентів 19,2% також заявили, що не мають наміру брати участь у виборах, 9,4% — не визначились із вибором, 1,4% мають намір зіпсувати бюлетень, а 2,5% відмовилися відповідати.
Респондентам моделювали дві пари другого туру президентських виборів, до якого могли вийти Зеленський і Порошенко, або Порошенко та Бойко.
У парі Зеленський і Порошенко 30,6% всіх респондентів підтримали б Зеленського, а Порошенку віддали б свій голос 24,9% респондентів.
Серед тих, хто визначився з вибором, 55,2% підтримали б Зеленського, а 44,8% — Порошенка.
Різниця між кандидатами перевищує похибку, тому в такій парі станом на кінець січня однозначно набирає більше Зеленський.
У парі Бойко і Порошенко 33,9% серед усіх респондентів проголосували б за Бойка, а 30,1% — за Порошенка.
Серед тих, хто визначився з вибором, 53% проголосували б за Бойка, 47% — за Порошенка.
Опитування проводилося упродовж 22 січня методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонів. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.
Опитано 1 тис. 5 респондентів, які мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).
До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України — АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Раніше ми повідомляли, що рейтинг Зеленського впав після Нового року.