Сценарій Вашингтона з розділення “єдиного народу” РФ і України — Кремль про мовний закон

https://racurs.ua/ua/n149548-scenariy-vashyngtona-z-rozdilennya-iedynogo-narodu-rf-i-ukrayiny-kreml-pro-movnyy-zakon.html

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Мовний закон України прокоментував секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Він заявив, що закон про державну мову є нібито продовженням «русофобських дій місцевих політиків, керованих зі США».

Те, що відбувається в Україні — це продовження русофобських дій недалекоглядних політиків, які прийшли до влади після держперевороту 2014 року і керовані зі США. Послідовно відпрацьовуючи сценарій Вашингтона з розділення єдиного народу Росії і України, — заявив Патрушев в інтерв’ю російському ЗМІ.

У Кремля також назвали закон про українську мову таким, що «руйнує культурно-цивілізаційні основи держави». Крім цього, Москва стверджує, що «в Росії нікому й в голову не приходить гнобити інші мови, зокрема й українську».

Нинішня влада протиставляє себе основному населенню України, провокує додаткову напругу в суспільстві, сприяє розвитку сепаратизму, — додав секретар Радбезу РФ.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов нагадав Патрушеву, що українська мова є єдиною державною, статус якої закріплений в Конституції України.

Українська мова — єдина державна мова, статус якого закріплений в Конституції України, і в порад Росії або будь-якої іншої країни світу з цього питання ми не потребуємо, — написав Данілов в соцмережі Facebook.

Також він згадав, що після окупації українського Криму і розв’язання війни на частині території Донбасу під кураторством російських військ Росія перетворилася на країну-агресора.

Нова історія взаємин можлива тільки після повного звільнення українських територій, видачі військових злочинців, державних зрадників, покарання винних у плануванні та здійсненні військової агресії проти нашої країни — тільки після того, як останній російський солдат залишить територію України. Ми вас сюди не кликали, — резюмував Данілов.

Нагадаємо, Патрушев заявив, що ухвалення Верховною Радою закону про державну мову є «русофобією» і «мовною дискримінацією», яка «розділяє єдиний народ Росії і України».