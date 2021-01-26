«Слуга народу» втратила позиції в рейтингу українських партій. Фото: antikor.com.ua

https://racurs.ua/ua/n149549-sluga-narodu-vtratyla-pozyciyi-v-reytyngu-ukrayinskyh-partiy-infografika.html

Ракурс

Новий рейтинг партій опублікували соціологи, і політсила «Слуга народу» займає вже не першу позицію.

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися в другій половині січня 2021 року, відносно більше голосів отримала б партія «Опозиційна платформа — За життя». За неї віддали б свій голос 15,7% серед усіх опитаних і 20,7% серед тих, хто визначився з вибором. Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Другу позицію займає «Європейська солідарність», її підтримують 11,6% серед усіх респондентів і 15,3% серед тих, хто визначився з вибором. На третьому місці «Батьківщина», якій готові голоси віддати відповідно, 9,5% і 12,6% опитаних. Провладна «Слуга народу» займає четверту позицію — 8,5% і 11,2%.

П’ятивідсотковий прохідний бар'єр набирають «Сила і честь» (6,3% і 8,3%), «Голос» (4,2% і 5,6%) та «Українська стратегія Гройсмана» (4% і 5,3%). Близькі до прохідного бар'єру «Партія Шарія» (3,5% і 4,6%), УДАР (3,3% і 4,4%) та «Свобода» (2,9% і 3,8%). Інші політсили мають ще нижчу підтримку.

Зазначається, що КМІС провів опитування 22 січня 2021 року по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів соціологи опитали 1 тис. 5 респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує 3,1%.

Нагадаємо, Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Якби вибори відбулися найближчим часом, то його підтримали б 26,2% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.