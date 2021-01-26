Єрмак під час засідання Ради телефонував Тимошенко. Фото: Букви

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Ракурс

Андрій Єрмак, голова Офісу президента, у вівторок, 26 січня, під час засідання Ради зателефонував лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

Момент дзвінка зафіксував фотокореспондент «Букв».

Єрмака цікавило, чи встигла Тимошенко поговорити з Сергієм (прізвище не вказано).

Тимошенко відповіла, що вже поговорила зі Стефанчуком і пояснила, що сталось.

Також вона засвітила частину попередньої переписки, де вона повідомляє Єрмаку, що вже повернулась до Києва та запрошує його в гості.

В цій же частині повідомлення Тимошенко, судячи з усього, порівнює день народження президента з національним святом.

Уявляю, скільки людей хоче сьогодні привітати президента. Вам сьогодні нелегко. Я вже в Києві, матеріали підготувала. Готова продовжити нашу розмову, запрошую вас у гості увечері у найближчі зручні вам дні. Обіймаю, — написала Тимошенко.

Як відомо, партія «Батьківщина» перебуває в опозиції до влади.



Нагадаємо, Гео Лерос, народний депутат й колишній член фракції «Слуга народу», звинуватив оточення президента Володимира Зеленського у корупції.