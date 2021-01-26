Загадочный сигнал на спутнике Сатурна расшифровали ученыеhttps://racurs.ua/n149552-zagadochnyy-signal-na-sputnike-saturna-rasshifrovali-uchenye.htmlРакурс
На орбите Сатурна с 2004 по 2017 год выполнял научную работу космический зонд «Кассини», передавший на Землю огромное количество данных.
В поле зрения аппарата попала и Рея, второй по величине спутник газового гиганта, сообщает New Scientist.
Помимо переданных на Землю снимков Реи с расстояния всего 50 тыс. км, «Кассини» попытался определить вещества, которые содержатся на поверхности этой ледяной луны.
Для этого «Кассини» исследовал солнечный свет, отражающийся от поверхностей спутников Сатурна.
На Рее, а также на нескольких других лунах, что-то на поверхности поглощало часть света в ультрафиолетовом диапазоне спектра.
Исследователи наблюдали, как свет отражается от нескольких соединений в лабораторных экспериментах и обнаружили два из них, которые, казалось, соответствовали тому, что «Кассини» наблюдал на Рее: гидразин и хлор.
Гидразин — бесцветная, чрезвычайно токсичная, сильно гигроскопичная жидкость с неприятным запахом.
Это химическое соединение может образовываться в реакциях между веществами, существующими на ледяной луне.
«Кассини» использовал гидразин в качестве топлива для своих двигателей, но они не запускались вблизи Реи, поэтому исследователи уверены, что сигнал не исходил от космического корабля.
Это возможное объяснение особенности на Рее, но нам еще предстоит поработать, чтобы выяснить, почему это происходит на других лунах. Это ключ к разгадке некоторых процессов, происходящих во всей системе Сатурна и, вероятно, где-то еще, — говорит Аманда Хендрикс из Института планетологии в Калифорнии.