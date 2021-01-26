На спутнике Сатурна расшифрован загадочный сигнал. Фото: NASA

https://racurs.ua/n149552-zagadochnyy-signal-na-sputnike-saturna-rasshifrovali-uchenye.html

Ракурс

На орбите Сатурна с 2004 по 2017 год выполнял научную работу космический зонд «Кассини», передавший на Землю огромное количество данных.

В поле зрения аппарата попала и Рея, второй по величине спутник газового гиганта, сообщает New Scientist.

Помимо переданных на Землю снимков Реи с расстояния всего 50 тыс. км, «Кассини» попытался определить вещества, которые содержатся на поверхности этой ледяной луны.

Для этого «Кассини» исследовал солнечный свет, отражающийся от поверхностей спутников Сатурна.

На Рее, а также на нескольких других лунах, что-то на поверхности поглощало часть света в ультрафиолетовом диапазоне спектра.

Исследователи наблюдали, как свет отражается от нескольких соединений в лабораторных экспериментах и обнаружили два из них, которые, казалось, соответствовали тому, что «Кассини» наблюдал на Рее: гидразин и хлор.

Гидразин — бесцветная, чрезвычайно токсичная, сильно гигроскопичная жидкость с неприятным запахом.

Это химическое соединение может образовываться в реакциях между веществами, существующими на ледяной луне.

«Кассини» использовал гидразин в качестве топлива для своих двигателей, но они не запускались вблизи Реи, поэтому исследователи уверены, что сигнал не исходил от космического корабля.