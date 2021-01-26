Раскол монобольшинства прогнозирует Дубинский в случае исключения из «Слуги народа»

https://racurs.ua/n149555-raskol-monobolshinstva-prognoziruet-dubinskiy-v-sluchae-isklucheniya-iz-slugi-naroda.html

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Раскол монобольшинства прогнозирует скандальный нардеп-«слуга» Александр Дубинский, который находится под санкциями США. Причиной развала президентской фракции «Слуга народа», по мнению депутата, может стать его исключение.

Такой прогноз Дубинский озвучил в видеообращении к Владимиру Зеленскому, обнародованному 26 января на YouTube-канале.

Если отталкиваться от того, что вы вчера мне сказали лично, от доводов аферистов, которые меня оболгали и требуют от вас, чтобы я ушел из фракции, якобы это является ключевой ее проблемой, и после моего ухода все проблемы решатся, то я так же могу сказать, что вам надо закончить быть президентом Украины. Но, я буду продолжать бороться за ваш рейтинг и рейтинг партии «Слуга народа». Вас окружают люди, которые одной рукой пишут вам оды и купают вас в теплых ваннах экономических успехов, которых на самом деле нет, и набивают в то же время собственные карманы, — убеждает Дубинский.

Такую ситуацию в окружении Зеленского нардеп назвал «бедой». Кроме этого «слуга» заверил, что добровольно не покинет монобольшинство.

Если фракция, вопреки регламенту, примет решение об исключении меня со «Слуги народа»… что ж, это приведет к развалу фракции. Проблемы партии «Слуга народа» — не Дубинский, а в том, что решения, которые принимает фракция, не совпадают с ожиданиями избирателей, — резюмировал опальный «слуга».

Напомним, Дубинского считают представителем олигарха Игоря Коломойского в «Слуге народа». Например, в прошлом году накануне принятия законопроекта о национализированных банках, который закрыл путь Коломойскому к получению компенсации за «ПриватБанк», группа депутатов, среди которых был и Дубинский, внесли более 16 тыс. поправок.

Президент Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» 25 января предложил Дубинскому добровольно покинуть фракцию, но тот отказался.

Недавно Минфин США внес в санкционный список семь граждан Украины: депутата от «Слуги народа» Александра Дубинского, экс-прокурора Константина Кулика, бывшего депутата Александра Онищенко, бизнесменов Антона Симоненко, Андрея Телиженко, Петра Журавля, связанных с пророссийским депутатом Андреем Деркачем (он был внесен в «черный» список в сентябре 2020 года как российский агент).