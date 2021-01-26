Причину скрытой овуляции у женщин назвали ученые. Фото: marieclaire.ru

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Причиной скрытой овуляции у женщин является соперничество между ними, уверяют американские ученые.

Будучи незаметным для окружающих, этот процесс позволяет избегать агрессии со стороны других представительниц своего пола, пишет Nature Human.

Но не все соглашаются с этим предположением: некоторые специалисты считают, что овуляция была скрыта еще у прямых предков человека и не стала продуктом эволюции.

По мнению авторов новой работы, наши предки-женщины все же могли как минимум несколькими способами сигнализировать об овуляции, однако со временем она стала скрытой.

Более того, это не означает, что сигналы женской овуляции сегодня действительно полностью незаметны: ее признаки все же можно выявить по запаху или голосу.

В модели, разработанной учеными для проверки своей гипотезы о женском соперничестве, мужчины-агенты и женщины-агенты следовали правилам, регулирующим их поступки, репродуктивное поведение и привлекательность.

При этом агенты-мужчины различались по степени «распущенности». Были те, которые предпочитали беспорядочные связи не вступали в партнерские отношения с женщинами и не воспитывали с ними детей.

Вместе с тем разборчивые мужчины держались рядом с женщинами, делились ресурсами, а также помогали в воспитании потомства.

Женщины-агенты, в свою очередь, либо физически сигнализировали о наступлении овуляции, либо это явление происходило незаметно. Также они имели возможность в случае чего атаковать друг друга.

В итоге моделирование подтвердило предположение ученых: оказалось, женщины, скрывающие овуляцию, живут лучше.

Они рожали больше детей, не сталкивались с агрессией со стороны себе подобных и могли наладить хорошие партнерские отношения с мужчинами.