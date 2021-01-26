Хто рідше помирає від коронавірусу, встановили учені

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n149561-hto-ridshe-pomyraie-vid-koronavirusu-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Ризик смерті від коронавірусу може зменшити підвищений рівень омега-3 жирних кислот.

Такого висновку дійшли американські вчені на основі аналізу збережених зразків крові 100 пацієнтів, госпіталізованих з коронавірусною хворобою COVID-19, повідомляє видання EurekAlert.

14 з цих пацієнтів померли.

Кров усіх 100 пацієнтів була проаналізована на індекс Омега-3. Пацієнтів розділили на чотири рівні групи за кількістю осіб, відповідно до показників цього індексу.

У групі з найбільшим індексом омега-3 (понад 5,7%), був один смертельний випадок на 25 пацієнтів. В інших групах, де індекс омега-3 становив менше 5,7%, було загалом 13 смертельних випадків на 75 пацієнтів.

Скоригувавши результати за віком і статтю, учені встановили, що відносний ризик смерті був приблизно в чотири рази більший в осіб з більш низьким індексом омега-3 (менше 5,7%) у порівнянні з особами з більш високим індексом.

Учені зазначають, що вибірка цього дослідження не є статистично значущою, проте корелює з більш ранніми медичними статтями, автори яких прогнозували, що омега-3 жирні кислоти повинні мати сприятливий вплив на пацієнтів з COVID-19.

Проте до цього часу не було опублікованих рецензованих досліджень, котрі б підтверджували цю гіпотезу.

Надмірна запальна реакція, яку називають «цитокіновою бурею», є основним медіатором важкого перебігу COVID-19. Омега-3 жирні кислоти мають потужну протизапальну дію, і це пілотне дослідження дає підстави вважати, що ці жирні кислоти можуть пом’якшити цитокіновий шторм при COVID-19, — наголошують дослідники.

Нагадаємо, експерти нещодавно оцінили, яких втрат світовому ринку праці завдала пандемія COVID-19.