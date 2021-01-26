Під час подій Революції гідності, фото: «Галицький Кореспондент»

https://racurs.ua/ua/n149562-portnov-hoche-pominyaty-miscyamy-kativ-i-jertv-v-yatrovych-pro-pereglyad-pidruchnykiv-z-istoriyi.html

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Міністерство освіти Окружний адмінсуд Києва (ОАСК) зобов’язав переглянути підручник з історії щодо висвітлення подій Революції гідності.

Відповідне рішення ОАСК ухвалив 21 січня за позовом колишнього заступника керівника адміністрації президента Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це Портнов кілька днів тому повідомив у своєму Telegram-каналі.

Текст відповідного рішення ОАСК опублікований у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Володимир В’ятрович, колишній голова Українського інституту національної пам’яті, а нині депутат від «Європейської солідарності», вважає, що Портнов в такий спосіб намагається «поміняти місцями катів і жертв».

Перевернути історію Майдану, помінявши місцями катів і жертв, героїв і зрадників — це повернути бандитську Україну Януковича. Це те, що намагається робити Портнов, — запевнив В’ятрович. — За мовчазної згоди нинішньої влади.

Водночас голова «Асоціації адвокатів України» Зоя Ярош вважає, що це рішення ОАСК не встановлює обов’язку для Міносвіти щодо виправлення підручників чи скасування нормативних документів, а лише обов’язок щодо перевірки наведених у зверненні Портнова обставин.

Тобто, при такому повторному розгляді, МОН може прийти до висновку, що тексти підручників відповідають формуванню державної політики у сфері загальної і середньої освіти, — наголосила Ярош на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Вона зазначила, що в разі, якщо це рішення ОАСК не буде оскаржене, після набрання ним законної сили Директорат шкільної освіти МОН має здійснити перевірку та перегляд підручників та представити заявнику детальну відповідь.

Сподіваюсь, ця відповідь буде саме про те, що підручники з Історії 5−11 клас видавництва 2018−19 років освітлюють вірно новітню історію України, — додала Ярош.

Нагадаємо, за позовом Портнова ОАСК нещодавно заборонив вшанування Уласа Самчука.