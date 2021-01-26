Як швидко собаки можуть вивчати нові слова, встановили учені

Деякі собаки можуть швидко вивчати нові слова, фото:

https://racurs.ua/ua/n149565-yak-shvydko-sobaky-mojut-vyvchaty-novi-slova-vstanovyly-ucheni.html

Ракурс

Собаки з відповідними здібностями можуть вивчити нові слова, почувши їх лише чотири рази.

Хоча більшість собак, схоже, не вивчають нових слів (тобто назв предметів), якщо не спонукати їх до цього інтенсивно, деякі особини виявляють виняткові здібності у цьому. Про це свідчать результати дослідження, проведеного угорськими ученими, повідомляє видання EurekAlert.

У відповідному дослідженні брали участь дві обдаровані собаки — бордер-коллі на кличку Віскі з Норвегії та йоркширський тер'єр на кличку Вікі Ніна з Бразилії.

Для перевірки здатності собак вивчати нові слова застосовувалися два методи:

метод виключення, який полягає в тому, що тварині потрібно вибрати предмет, назву якого вона чує вперше, серед інших, назви яких собаці вже відомі;

гра з господарями, котрі вимовляли назву відповідної іграшки.

Перший метод продемонстрував, що собаки можуть в такий спосіб виокремлювати предмети, назву яких чують вперше, проте подальші перевірки показали, що насправді тварини не запам’ятовували зв’язок нового слова з цим предметом.

Другий метод був більш успішним — Віскі та Вікі Ніна змогли вибрати іграшки на основі їхніх назв, коли вони вивчили ці слова в такий спосіб.

Таке швидке навчання, ймовірно, схоже на те, як людські діти набувають словниковий запас приблизно у віці 2−3 років, — зазначають учені.

Втім, згодом виявилося, що після кількох спроб собаки починали значно гірше згадувати вивчені в такий спосіб слова.

Хоча в першому тесті, проведеному через пару хвилин після того, як тварини почули імена іграшок, собаки були успішними, вони не мали успіху в більшості тестів, проведених через 10 хвилин і одну годину.

Також учені задіяли ще 20 «звичайних» собак, щоб перевірити, чи зможуть ті вивчати нові слова в такий же спосіб.

Однак жодна з цих тварин не продемонструвала жодних доказів вивчення назв іграшок. Це підтверджує, що здатність швидко вивчати слова за відсутності спеціального навчання є дуже рідкісною і лише у деяких обдарованих собак.

Нагадаємо, американські учені розробили більш точний спосіб перерахунку віку собак у «людські роки».