Погода в Одесі. Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n149580-do-pivmetra-snigu-ta-hurtovyna-pivden-ukrayiny-nakryla-negoda-karta.html

Ракурс

Погода в Одесі та інших південних областях раптово зіпсувалася сьогодні, 27 січня. До південних регіонів України прийшли аномальні снігопади та хуртовина, які приніс циклон.

У зв’язку з ускладнення погодних умов тимчасово обмежено рух вантажного транспорту. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що наразі патрульні поліцейські контролюють рух великовагових автівок на таких автодорогах:

М 05 Київ — Одеса;

М 15 Одеса — Рені;

М 14 Одеса — Мелітополь;

М 16 Одеса — Кучурган.

Зауважимо, що негода триватиме до кінця доби 27 січня та протягом доби 28 січня в Одеській та Миколаївській областях. Спостерігається надзвичайний сніг — приріст снігового покриву досягне 40 см, а вітер посилиться до 15−20 м/с. Очікується сильна хуртовина, снігові замети та налипання мокрого снігу. У регіоні оголошено III рівень небезпечності, червоний.

Натомість у Кіровоградській області зараз вирує сильний мокрий сніг — приріст снігового покриву складає 20−30 см, можливе налипання мокрого снігу. Оголошено II рівень небезпечності, помаранчевий. У Черкаській, Полтавській, Сумській та Чернігівській областях значний мокрий сніг (приріст снігового покриву 10−15 см), налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця.

Повідомляється, що погодні умови призведуть до порушення та припинення руху транспорту, відключення енергопостачання у населених пунктах.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Києві сильний вітер з поривами до 15−20 м/с повалив низку дерев. Зазначається, що стихія повалила щонайменше 24 дерева, розташованих на балансових територіях районних комунальних підприємств з утримання зелених насаджень. На ще понад 30 деревах вітер зламав гілля.