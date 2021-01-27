Lufthansa перевозитиме пасажирів лише у спеціальних масках

Через епідемію коронавірусу в авіації запроваджені значні обмеження, фото:

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Епідемія коронавірусу призвела до запровадження значних обмежень у сфері пасажирських перевезень, таких як необхідність для пасажирів перебувати у захисних масках.

Провідний німецький авіаперевізник компанія Lufthansa вирішила у цих обмеженнях піти ще далі — з 1 лютого на борт її літаків не пропускатимуть пасажирів у звичайних медичних масках, дозволеними будуть лише маски FFP2, KN95 і N95. Про це повідомляється на сайті компанії.

Зазначається, що такі обмеження діятимуть для рейсів у Німеччині та з цієї країни.

Маски FFP2, KN95 і N95 потрібно буде носити під час посадки, на борту літака та після виходу з нього. Такі типи масок вважаються більш ефективними у запобіганні поширенню вірусів, ніж медичні маски. До того ж, їх менш зручно носити «на бороді».

Винятки можуть бути зроблені для людей з проблемами дихальних шляхів (за станом здоровʼя), але для цього таким пасажирам потрібно буде надати негативний результат тесту на коронавірусну хворобу COVID-19, зроблений не раніше ніж за 48 годин до польоту, та медичний сертифікат.

Водночас у Lufthansa запевняють, що ймовірність інфікуватися коронавірусом під час польоту є низькою, зокрема тому, що повітря в літаках циркулює вертикально, а не розсіюється по салону.

Нагадаємо, у серпні 2020 року медичні маски стали причиною бійки на борту літака голландської авіакомпанії KLM. Відповідний інцидент потрапив на відео.