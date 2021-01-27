Цену на газ в феврале установил «Нафтогаз» ниже рекомендованной

https://racurs.ua/n149572-cenu-na-gaz-v-fevrale-ustanovil-naftogaz-nije-rekomendovannoy.html

Ракурс

Цену на газ в феврале установила газопоставляющая компания «Нафтогаз» на уровне — 6,86 грн/куб. м (с учетом НДС). Эта цена ниже за установленный Кабинетом министров предельный тариф в 6,99 грн/куб.м.

Об этом сообщает пресс-центр «Нафтогаза» в Facebook.

В феврале в рамках тарифного плана «Месячный» цена голубого топлива — 6,86 грн/куб.м с НДС. Она ниже рекомендованной правительством цене за счет минимальной собственной наценки, — отметили в" Нафтогазе «.

На сегодня, компания обслуживает 9% потребителей в Украине, то есть 1,1 млн домохозяйств. Там отметили, что продолжат и в дальнейшем находить возможности, чтобы «предлагать клиентам лучшие цены на газ».

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что правительство решило разработать годовой газовый продукт и зафиксировать цену на газ для населения. При этом верхний предел цены газа фиксируется на уровне не выше 6,99 грн за кубометр, она будет действовать на период карантина или до конца отопительного сезона, то есть как минимум до апреля.