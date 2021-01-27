Ціну на газ у лютому встановив “Нафтогаз” нижче рекомендованої

https://racurs.ua/ua/n149572-cinu-na-gaz-u-lutomu-vstanovyv-naftogaz-nyjche-rekomendovanoyi.html

Ракурс

Ціну на газ у лютому встановила газопостачальна компанія «Нафтогаз» на рівні — 6,86 грн/куб. м (з врахуванням ПДВ). Ця ціна є нижчою, аніж встановлений Кабінетом міністрів граничний тариф у 6,99 грн/куб.м.

Про це інформує прес-центр «Нафтогазу» у Facebook.

У лютому в рамках тарифного плану «Місячний» ціна блакитного палива — 6,86 грн/куб.м з ПДВ. Вона є нижчою за рекомендовану урядом ціну за рахунок мінімальної власної націнки, — зазначили в «Нафтогазі».

Станом на сьогодні, компанія обслуговує 9% споживачів в Україні, тобто 1,1 млн домогосподарств. Там зауважили, що продовжать і надалі знаходити можливості, щоб «пропонувати клієнтам найкращі ціни на газ».

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що уряд вирішив розробити річний газовий продукт і зафіксувати ціну на газ для населення на рік. При цьому верхня межа ціни газу фіксується на рівні не вище 6,99 грн за кубометр, вона діятиме на період карантину або до кінця опалювального сезону, тобто щонайменше до квітня.