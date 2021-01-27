Коронавірус в Україні. Фото: МОЗ

https://racurs.ua/ua/n149571-koronavirus-v-ukrayini-vklav-do-likaren-mayje-2-5-tys-hvoryh-infografika.html

Ракурс

Коронавірус в Україні почав відступати під час локдауну, однак кількість госпіталізацій на добу залишається високою. Так, за минулу добу, 26 січня, вірус виявили у 3 тис. 776 громадян.

Усього з початку епідемії коронавірусу в Україні заразилися 1 млн 200 тис. 883 особи. Подолали коронавірус станом на вчора 14 тис. 250 людей, а в цілому вже одужали 980 тис. 85 осіб. Про це повідомив Центр громадського здоров’я МОЗ.

Померли від хвороби 145 осіб. Загальна кількість жертв становить 22 тис. 202 людей. Підозр на коронавірус із початку епідемії виявили 1 млн 303 тис. 926.





За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (437 нових хворих), Київській (276 інфікованих), Харківській (238 захворілих), Львівській областях (221 заражений).





Динаміка розповсюдження коронавірусу у регіонах така:

м. Київ — 437 випадків;

Вінницька область — 158 випадків;

Волинська область — 76 випадків;

Дніпропетровська область — 188 випадків;

Донецька область — 143 випадки;

Житомирська область — 107 випадків;

Закарпатська область — 86 випадків;

Запорізька область — 204 випадки;

Івано-Франківська область — 167 випадків;

Київська область — 276 випадків;

Кіровоградська область — 48 випадків;

Луганська область — 49 випадків;

Львівська область — 221 випадок;

Миколаївська область — 174 випадки;

Одеська область — 185 випадків;

Полтавська область — 116 випадків;

Рівненська область — 164 випадки;

Сумська область — 85 випадків;

Тернопільська область — 96 випадків;

Харківська область — 238 випадків;

Херсонська область — 64 випадки;

Хмельницька область — 169 випадків;

Черкаська область — 126 випадків;

Чернівецька область — 169 випадків;

Чернігівська область — 30 випадків.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що статистика коронавірусу в Україні не відповідає реальності, впевнений сімейний лікар зі Львова Тарас Жиравецький. За його словами, дуже часто тест робить один член родини, а хворіють усі. Також бувають випадки, коли родина хворіє у легкій формі без жодного тесту.

Попри новорічно-різдвяні святкування, з 25 грудня не відбулося різкого збільшення госпіталізацій. За словами Жиравецького, розповсюдження вірусу сповільнюється — за його спостереженнями перехворіло приблизно 30% населення.