"Володар перснів". Фото: Lego

https://racurs.ua/ua/n149570-gigantska-kopiya-svitu-volodarya-persniv-z-lego-potrapyla-do-knygy-rekordiv-ginnesa-video.html

Ракурс

Книга рекордів Гіннеса поповнилася інсталяцією з фігурок Lego на тему серії книжок письменника Джона Толкіна та однойменної трилогії фільмів «Володар перснів».

Відповідну інсталяцію з конструктора представили у китайському місті Шеньчжень. Про це повідомляє Guinness World Records.

Так, команда дизайнерів наживо відтворила з конструктора деякі локації світу Середзем’я і місця боїв зі всесвіту Толкіна. Усього робота розтягнулася на площу у 191 кв. м. Над створенням унікального об'єкта працювали 50 дизайнерів.





Зауважимо, що на мапі з Lego можна побачити гори з потоками лави, гігантські замки, армії, драконів та сотні фігурок лицарів. Також можна впізнати міні фігурки орків, а також чотири споруди, схожі на вежу Ортханк, що розташовані всередині фортеці з чорного цегли. Фантастичний світ, який показали у відео, є лише однією з небагатьох інсталяцій, що виставлені в музеї.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що сніговика-рекордсмена зліпили в Австрії. Його висота — 38,04 м. Представники Книги рекордів Гіннеса зареєстрували досягнення. У федеральній землі Штирія вирішили створити найвищого у світі сніговика. Це відбулось на гірськолижному курорті Різнеральм. Різі — його назва. Фахівці вважають, що слово пов’язане із німецьким словом riesig. В перекладі воно означає «величезний».