Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
"Властелин колец", Фото: Lego

Гигантская копия мира «Властелина колец» попала в Книгу рекордов Гиннеса (ВИДЕО)

27 янв 2021, 08:49
999

Книга рекордов Гиннеса пополнилась инсталляцией из фигурок Lego на тему серии книг писателя Джона Толкина и одноименной трилогии фильмов «Властелин колец».

Соответствующую инсталляцию из конструктора представили в китайском городе Шэньчжэнь. Об этом сообщает Guinness World Records.

Так, команда дизайнеров вживую воспроизвела из конструктора некоторые локации мира Средиземья и места боев со вселенной Толкина. Всего работа растянулась на площадь в 191 кв. м. Над созданием уникального объекта работали 50 дизайнеров.


Отметим, что на карте из Lego можно увидеть горы с потоками лавы, гигантские замки, армии, драконов и сотни фигурок рыцарей. Также можно узнать мини фигурки орков, и четыре сооружения, похожие на башню Ортханк, расположенных внутри крепости из черного кирпича. Фантастический мир, который показали на видео, является лишь одной из немногих инсталляций, представленных в музее.

Напомним, ранее мы сообщали, что снеговика-рекордсмена слепили в Австрии. Его высота составила 38,04 м. Представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали это достижение. Известно, что в федеральной земле Штирия решили создать самого высокого в мире снеговика. Это произошло на горнолыжном курорте Ризнеральм. Рези — его имя. Специалисты считают, что слово связано с немецким словом riesig. В переводе оно означает «огромный».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров