"Властелин колец", Фото: Lego

https://racurs.ua/n149570-gigantskaya-kopiya-mira-vlastelina-kolec-popala-v-knigu-rekordov-ginnesa-video.html

Ракурс

Книга рекордов Гиннеса пополнилась инсталляцией из фигурок Lego на тему серии книг писателя Джона Толкина и одноименной трилогии фильмов «Властелин колец».

Соответствующую инсталляцию из конструктора представили в китайском городе Шэньчжэнь. Об этом сообщает Guinness World Records.

Так, команда дизайнеров вживую воспроизвела из конструктора некоторые локации мира Средиземья и места боев со вселенной Толкина. Всего работа растянулась на площадь в 191 кв. м. Над созданием уникального объекта работали 50 дизайнеров.

Отметим, что на карте из Lego можно увидеть горы с потоками лавы, гигантские замки, армии, драконов и сотни фигурок рыцарей. Также можно узнать мини фигурки орков, и четыре сооружения, похожие на башню Ортханк, расположенных внутри крепости из черного кирпича. Фантастический мир, который показали на видео, является лишь одной из немногих инсталляций, представленных в музее.

Напомним, ранее мы сообщали, что снеговика-рекордсмена слепили в Австрии. Его высота составила 38,04 м. Представители Книги рекордов Гиннеса зарегистрировали это достижение. Известно, что в федеральной земле Штирия решили создать самого высокого в мире снеговика. Это произошло на горнолыжном курорте Ризнеральм. Рези — его имя. Специалисты считают, что слово связано с немецким словом riesig. В переводе оно означает «огромный».