Не спешить прививаться от коронавируса просит ВОЗ

Вакцина. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149569-ne-speshit-privivatsya-ot-koronavirusa-prosit-voz.html

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Вакцинация от коронавируса уже началась в ряде стран мира. В связи с этим эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) напомнили о том, что прививать от коронавируса в первую очередь нужно тех, кто подвержен повышенному риску заболеть коронавирусом.

Поэтому организация выпустила рекомендации по использованию противокоронавирусной вакцины mRNA-1273 от компании Moderna, которую одобрили в США и Канаде. Об этом сообщает «Популярная механика».

Сообщается, что это руководство появилось спустя несколько недель после публикации аналогичных указаний о применении еще одного препарата от коронавируса производства BioNTech и Pfizer.

Основная рекомендация по использованию вакцины Moderna заключается в том, что ее необходимо вводить в дозировке 100 микрограммов — или 0,5 мл — с интервалом в 28 дней. Его можно увеличить до 42 дней.

Поскольку не исключены аллергические реакции, прививку можно делать только в том случае, если есть возможность предотвратить анафилактический шок. Также эксперты отметили, что беременным женщинам не стоит прививаться от коронавируса, если они не подвержены повышенному риску заражения коронавирусом.

Нет оснований полагать, что во время беременности возникнут какие-то проблемы, но мы просто признаем, что данных пока нет, — заявила директор ВОЗ по иммунизации Кейт О’Брайен.

Помимо беременных, специалисты не рекомендуют прививаться несовершеннолетним. Кроме того, решать вопрос о вакцинации крайне слабых пожилых людей нужно индивидуально.

Отметим, что такие рекомендации вовсе не связаны с антипрививочными настроениями. Дело в том, что многие страны пока не получили доступа к вакцинам, и столкнулись с проблемами в поставках и ограниченным производством. Поэтому ВОЗ рекомендует прививаться именно людям из групп риска.

Напомним, ранее мы сообщали, что вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна получит первую партию COVID-вакцины с миллионом доз.