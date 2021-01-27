Не поспішати робити щеплення від коронавірусу просить ВООЗ

Щеплення від коронавірусу. Фото: Istock

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Вакцинація від коронавірусу вже почалася в низці країн світу. У зв’язку з цим експерти Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) нагадали про те, що робити щеплення від коронавірусу в першу чергу потрібно тим, хто схильний до підвищеного ризику захворіти на коронавірус.

Тому організація випустила рекомендації по використанню антикоронавірусної вакцини mRNA-1273 від компанії Moderna, яку схвалили в США і Канаді. Про це повідомляє «Популярная механика».

Повідомляється, що ці рекомендації з’явилися через кілька тижнів після публікації аналогічних вказівок про застосування ще одного препарату від коронавірусу виробництва BioNTech і Pfizer.

Основна рекомендація по використанню вакцини Moderna полягає в тому, що її необхідно вводити в дозуванні 100 мікрограмів — або 0,5 мл — з інтервалом у 28 днів. Його можна збільшити до 42 днів.

Оскільки не виключені алергічні реакції, щеплення можна робити тільки в тому випадку, якщо є можливість запобігти анафілактичному шоку. Також експерти відзначили, що вагітним жінкам не варто робити щеплення від коронавірусу, якщо вони не схильні до підвищеного ризику зараження інфекцією.

Немає підстав вважати, що під час вагітності виникнуть якісь проблеми, але ми просто визнаємо, що даних поки немає, — заявила директор ВООЗ по імунізації Кейт О’Брайен.

Крім вагітних, фахівці не рекомендують робити щеплення неповнолітнім. Крім того, вирішувати питання про вакцинацію вкрай слабких людей похилого віку потрібно індивідуально.

Зазначимо, що такі рекомендації зовсім не пов’язані з антивакцинаційними настроями. Річ у тім, що багато країн поки не отримали доступу до вакцин, а також зіткнулися з проблемами в постачаннях і обмеженим виробництвом. Тому ВООЗ рекомендує робити щеплення саме людям із груп ризику.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому. Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна отримає першу партію COVID-вакцини з мільйоном доз.