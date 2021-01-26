Холокост привел к уничтожению примерно трети евреев, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n149568-27-yanvarya-vspominaut-jertv-holokosta.html

Ракурс

27 января в мире вспоминают жертв Холокоста — массового уничтожения евреев и представителей других нацменьшинств немецкими властями и их сообщниками в период 1933—1945 годов. Считается, что жертвами Холокоста стали около 6 млн человек, из них 1,5 млн — дети.

Международный день памяти жертв Холокоста был введен в 2005 году решением Генсамблеи ООН. Дата 27 января было выбрана, поскольку именно в этот день в 1945 году солдаты 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, в котором погибли от 1,5 до 2,2 млн человек.

В соответствующей резолюции Генассамблеи ООН отмечается, что Холокост «привел к истреблению одной трети евреев и бесчисленным жертвам из числа представителей других меньшинств».

Православная церковь в этот день чтит равноапостольную преподобную Нину — просветительницу Грузии, жившую в период около 280−335 годов. Считается, что ее деятельность привела к распространению христианства в Грузии, которое стало в этой стране государственной религией в 326 году.

Народные приметы: