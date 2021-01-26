27 января вспоминают жертв Холокостаhttps://racurs.ua/n149568-27-yanvarya-vspominaut-jertv-holokosta.htmlРакурс
27 января в мире вспоминают жертв Холокоста — массового уничтожения евреев и представителей других нацменьшинств немецкими властями и их сообщниками в период 1933—1945 годов. Считается, что жертвами Холокоста стали около 6 млн человек, из них 1,5 млн — дети.
Международный день памяти жертв Холокоста был введен в 2005 году решением Генсамблеи ООН. Дата 27 января было выбрана, поскольку именно в этот день в 1945 году солдаты 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, в котором погибли от 1,5 до 2,2 млн человек.
В соответствующей резолюции Генассамблеи ООН отмечается, что Холокост «привел к истреблению одной трети евреев и бесчисленным жертвам из числа представителей других меньшинств».
Православная церковь в этот день чтит равноапостольную преподобную Нину — просветительницу Грузии, жившую в период около 280−335 годов. Считается, что ее деятельность привела к распространению христианства в Грузии, которое стало в этой стране государственной религией в 326 году.
Народные приметы:
- если вокруг Луны видно туманный круг — стоит ожидать метели;
- иней на деревьях в этот день — к оттепели;
- если в этот день холодно, но петухи запели рано и пошел снег — стоит ожидать скорого потепления;
- если вороны утром каркают — следует ожидать метели;
- если по небу этого дня плывут белые облака — морозы будут держаться еще долго;
- бледный Месяц — к снегу;
- если звезды ярко мерцают — следует ожидать крепких морозов.