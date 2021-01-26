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Ракурс
Холокост привел к уничтожению примерно трети евреев, фото: «24 канал»

27 января вспоминают жертв Холокоста

26 янв 2021, 23:40
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27 января в мире вспоминают жертв Холокоста — массового уничтожения евреев и представителей других нацменьшинств немецкими властями и их сообщниками в период 1933—1945 годов. Считается, что жертвами Холокоста стали около 6 млн человек, из них 1,5 млн — дети.

Международный день памяти жертв Холокоста был введен в 2005 году решением Генсамблеи ООН. Дата 27 января было выбрана, поскольку именно в этот день в 1945 году солдаты 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау в Освенциме, в котором погибли от 1,5 до 2,2 млн человек.

В соответствующей резолюции Генассамблеи ООН отмечается, что Холокост «привел к истреблению одной трети евреев и бесчисленным жертвам из числа представителей других меньшинств».


Православная церковь в этот день чтит равноапостольную преподобную Нину — просветительницу Грузии, жившую в период около 280−335 годов. Считается, что ее деятельность привела к распространению христианства в Грузии, которое стало в этой стране государственной религией в 326 году.

Народные приметы:

  • если вокруг Луны видно туманный круг — стоит ожидать метели;
  • иней на деревьях в этот день — к оттепели;
  • если в этот день холодно, но петухи запели рано и пошел снег — стоит ожидать скорого потепления;
  • если вороны утром каркают — следует ожидать метели;
  • если по небу этого дня плывут белые облака — морозы будут держаться еще долго;
  • бледный Месяц — к снегу;
  • если звезды ярко мерцают — следует ожидать крепких морозов.

Источник: Ракурс


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