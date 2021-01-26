Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Джо Байден, фото: Matt Johnson

Байден поговорил с Путиным об Украине

26 янв 2021, 22:53
999

Джо Байден, новый президент США, сегодня, 26 января, провел первую телефонную беседу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во время этого разговора Байден, в частности, подтвердил поддержку суверенитета Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент Байден подтвердил твердую поддержку США суверенитета Украины, — отмечается в сообщении.

Также Байден во время разговора коснулся ряда других вопросов, которые вызывают беспокойство американских властей. Среди них:

  • отравления российского оппозиционера Алексея Навального;
  • масштабная хакерская атака через продукцию компании SolarWinds, которая позволила взломать системы ряда американских правительственных учреждений;
  • сообщение о том, что Россия установила вознаграждение за убийство американских солдат в Афганистане;
  • вмешательство в выборы в США в 2020 году.

Президент Байден четко заявил, что Соединенные Штаты будут твердо защищать свои национальные интересы в ответ на действия России, которые наносят вред нам или нашим союзникам, — подчеркивают в Белом доме.


Также Байден и Путин обсудили возможность продления на пять лет срока действия договора о сокращении ядерного оружия СНВ-3.

Напомним, Байден недавно также провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В результате Байден и Макрон договорились сотрудничать по приоритетным вопросам внешней политики, в частности по проблемам, связанным с Россией.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров