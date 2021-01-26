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Ракурс
Джо Байден, фото: Matt Johnson

Байден поговорив з Путіним про Україну

26 січ 2021, 22:53
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Джо Байден, новий президент США, сьогодні, 26 січня, провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Під час цієї розмови Байден, зокрема, наголосив на підтримці суверенітету України. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Президент Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України, — зазначається в повідомленні.

Також Байден під час розмови торкнувся низки інших питань, котрі викликають занепокоєння американської влади. Серед них:

  • отруєння російського опозиціонера Олексія Навального;
  • масштабна хакерська атака через продукцію компанії SolarWinds, котра дозволила зламати системи низки американських урядових установ;
  • повідомлення про те, що Росія встановила винагороду за вбивство американських солдатів у Афганістані;
  • втручання у вибори в США у 2020 році.

Президент Байден чітко заявив, що Сполучені Штати будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам, — наголошують у Білому домі.


Також Байден та Путін обговорили можливість продовження на п’ять років терміну дії договору про скорочення ядерної зброї СНО-3.

Нагадаємо, Байден нещодавно також провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. В результаті Байден та Макрон домовилися співпрацювати з пріоритетних питань зовнішньої політики, зокрема щодо проблем, пов’язаних із Росією.

Джерело: Ракурс


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