Байден поговорив з Путіним про Україну

Джо Байден, фото: Matt Johnson

https://racurs.ua/ua/n149567-bayden-pogovoryv-z-putinym-pro-ukrayinu.html

Ракурс

Джо Байден, новий президент США, сьогодні, 26 січня, провів першу телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Під час цієї розмови Байден, зокрема, наголосив на підтримці суверенітету України. Про це повідомляє прес-служба Білого дому.

Президент Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету України, — зазначається в повідомленні.

Також Байден під час розмови торкнувся низки інших питань, котрі викликають занепокоєння американської влади. Серед них:

отруєння російського опозиціонера Олексія Навального;

масштабна хакерська атака через продукцію компанії SolarWinds, котра дозволила зламати системи низки американських урядових установ;

повідомлення про те, що Росія встановила винагороду за вбивство американських солдатів у Афганістані;

втручання у вибори в США у 2020 році.

Президент Байден чітко заявив, що Сполучені Штати будуть твердо захищати свої національні інтереси у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам, — наголошують у Білому домі.



Також Байден та Путін обговорили можливість продовження на п’ять років терміну дії договору про скорочення ядерної зброї СНО-3.

Нагадаємо, Байден нещодавно також провів телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. В результаті Байден та Макрон домовилися співпрацювати з пріоритетних питань зовнішньої політики, зокрема щодо проблем, пов’язаних із Росією.