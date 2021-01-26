Голокост призвів до знищення приблизно третини євреїв, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n149568-27-sichnya-vshanovuut-jertv-golokostu.html

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27 січня у світі вшановують жертв Голокосту — масового знищення євреїв та представників інших нацменшин німецькою владою та її спільниками у період 1933−1945 років. Вважається, що жертвами Голокосту стали близько 6 млн осіб, з них 1,5 млн — діти.

Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту було запроваджено у 2005 році рішенням Генсамблеї ООН. Дату 27 січня обрано, оскільки саме цього дня у 1945 році солдати 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвіц-Біркенау в Освенцімі, в котрому загинули від 1,5 до 2,2 млн людей.

У відповідній резолюції Генасамблеї ООН наголошується, що Голокост «призвів до винищування однієї третини євреїв і незліченних жертв з числа представників інших меншин».

Православна церква цього дня вшановує рівноапостольну преподобну Ніну — просвітительку Грузії, яка жила у період близько 280−335 років. Вважається, що її діяльність призвела до поширення християнства в Грузії, котре стало в цій країні державною релігією у 326 році.

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