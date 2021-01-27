Коронавирус в Украине уложил в больницы почти 2,5 тыс. больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n149571-koronavirus-v-ukraine-ulojil-v-bolnicy-pochti-2-5-tys-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Украине начал отступать во время локдауна, однако количество госпитализаций за сутки остается высоким. Так, за минувшие сутки, 26 января, вирус был обнаружен у 3 тыс. 776 граждан.
Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 200 тыс. 883 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 14 тыс. 250 человек, а в целом уже выздоровели 980 тыс. 85 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.
Умерли от болезни 145 человек. Общее число жертв составляет 22 тыс. 202 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 303 тыс. 926.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (437 новых больных), Киевской (276 инфицированных), Харьковской (238 заболевших), Львовской областях (221 зараженный).
Динамика распространения коронавируса в регионах такова:
- г. Киев — 437 случаев;
- Винницкая область — 158 случаев;
- Волынская область — 76 случаев;
- Днепропетровская область — 188 случаев;
- Донецкая область — 143 случая;
- Житомирская область — 107 случаев;
- Закарпатская область — 86 случаев;
- Запорожская область — 204 случая;
- Ивано-Франковская область — 167 случаев;
- Киевская область — 276 случаев;
- Кировоградская область — 48 случаев;
- Луганская область — 49 случаев;
- Львовская область — 221 случай;
- Николаевская область — 174 случая;
- Одесская область — 185 случаев;
- Полтавская область — 116 случаев;
- Ровенская область — 164 случая;
- Сумская область — 85 случаев;
- Тернопольская область — 96 случаев;
- Харьковская область — 238 случаев;
- Херсонская область — 64 случая;
- Хмельницкая область — 169 случаев;
- Черкасская область — 126 случаев;
- Черновицкая область — 169 случаев;
- Черниговская область — 30 случаев.
Напомним, ранее мы сообщали, что статистика коронавируса в Украине не соответствует реальности, уверен семейный врач из Львова Тарас Жиравецкий. По его словам, очень часто тест делает один член семьи, а болеют все. Также бывают случаи, когда семья болеет в легкой форме без единого теста.
Несмотря на новогодне-рождественские празднования, с 25 декабря не произошло резкого увеличения госпитализаций. По словам Жиравецкого, распространение вируса замедляется — по его наблюдениям переболело около 30% населения.