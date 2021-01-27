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Коронавирус в Украине. Фото: Минздрав

Коронавирус в Украине уложил в больницы почти 2,5 тыс. больных (ИНФОГРАФИКА)

27 янв 2021, 09:13
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Коронавирус в Украине начал отступать во время локдауна, однако количество госпитализаций за сутки остается высоким. Так, за минувшие сутки, 26 января, вирус был обнаружен у 3 тыс. 776 граждан.

Всего с начала эпидемии коронавируса в Украине заразились 1 млн 200 тыс. 883 человека. Преодолели коронавирус по состоянию на вчера 14 тыс. 250 человек, а в целом уже выздоровели 980 тыс. 85 человек. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Умерли от болезни 145 человек. Общее число жертв составляет 22 тыс. 202 человек. Подозрений на коронавирус с начала эпидемии обнаружили 1 млн 303 тыс. 926.

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБОЗа последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (437 новых больных), Киевской (276 инфицированных), Харьковской (238 заболевших), Львовской областях (221 зараженный).

Динамика распространения коронавируса в Украине. Инфографика: СНБО


Динамика распространения коронавируса в регионах такова:

  • г. Киев — 437 случаев;
  • Винницкая область — 158 случаев;
  • Волынская область — 76 случаев;
  • Днепропетровская область — 188 случаев;
  • Донецкая область — 143 случая;
  • Житомирская область — 107 случаев;
  • Закарпатская область — 86 случаев;
  • Запорожская область — 204 случая;
  • Ивано-Франковская область — 167 случаев;
  • Киевская область — 276 случаев;
  • Кировоградская область — 48 случаев;
  • Луганская область — 49 случаев;
  • Львовская область — 221 случай;
  • Николаевская область — 174 случая;
  • Одесская область — 185 случаев;
  • Полтавская область — 116 случаев;
  • Ровенская область — 164 случая;
  • Сумская область — 85 случаев;
  • Тернопольская область — 96 случаев;
  • Харьковская область — 238 случаев;
  • Херсонская область — 64 случая;
  • Хмельницкая область — 169 случаев;
  • Черкасская область — 126 случаев;
  • Черновицкая область — 169 случаев;
  • Черниговская область — 30 случаев.

Напомним, ранее мы сообщали, что статистика коронавируса в Украине не соответствует реальности, уверен семейный врач из Львова Тарас Жиравецкий. По его словам, очень часто тест делает один член семьи, а болеют все. Также бывают случаи, когда семья болеет в легкой форме без единого теста.

Несмотря на новогодне-рождественские празднования, с 25 декабря не произошло резкого увеличения госпитализаций. По словам Жиравецкого, распространение вируса замедляется — по его наблюдениям переболело около 30% населения.

Источник: Ракурс


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