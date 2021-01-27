Рада затверджує план вакцинації українців проти COVID-19

https://racurs.ua/ua/n149574-rada-zatverdjuie-plan-vakcynaciyi-ukrayinciv-proty-covid-19-translyaciya.html

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Верховна Рада під час пленарного засідання 27 січня планує включити до порядку денного і розглянути проект постанови про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19. Окрім цього, депутати мають намір розглянути у другому читанні низку проектів законів.

Як інформує у середу прес-служба українського парламенту, йдеться про внесення змін до:

Кримінального кодексу України щодо відповідальності за атаки на журналістів, законопроект № 3633;

Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення законодавства у сфері захисту природних екосистем від пожеж, № 3755;

законодавства щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі, № 3623.

Також нардепи мають розглянути постанову щодо запровадження електронного реєстру листків непрацездатності (№ 4243).

Окрім цього, у першому читанні парламентарі голосуватимуть за законопроекти щодо:

захисту боржників при врегулюванні простроченої заборгованості (№ 4241);

самоврядування медичних професій (№ 2445, 2445−1, 2445−2, 2445−3, 2445-д);

вдосконалення процедури виборів керівників вишів (№ 4489, 4489−1, 4489−2);

розширення кола осіб, які можуть претендувати на вступ на державну службу (№ 4361).



відкриття інформації про розмір оплати праці в державних компаніях (№ 3952).

До розгляду також заплановано проект постанови про створення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства «Українська залізниця».