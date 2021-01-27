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Ракурс
Рада утверждает план вакцинации украинцев против COVID-19

Рада утверждает план вакцинации украинцев против COVID-19 (ТРАНСЛЯЦИЯ)

27 янв 2021, 10:00
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Верховная Рада во время пленарного заседания 27 января планирует включить в повестку дня и рассмотреть проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19. Кроме этого, депутаты намерены рассмотреть во втором чтении ряд проектов законов.

Как информирует в среду пресс-служба украинского парламента, речь идет о внесении изменений в:

  • Уголовный кодекс Украины об ответственности за атаки на журналистов, законопроект № 3633;

  • Кодекс Украины об административных правонарушениях об усилении ответственности за нарушение законодательства в сфере защиты природных экосистем от пожаров, № 3755;

  • законодательство по учету трудовой деятельности работника в электронной форме, № 3623.

Также нардепы должны рассмотреть постановление о введении электронного реестра листков нетрудоспособности (№ 4243).

Кроме этого, в первом чтении парламентарии будут голосовать за законопроекты относительно:

  • защиты должников при урегулировании просроченной задолженности (№ 4241);

  • самоуправления медицинских профессий (№ 2445, 2445−1, 2445−2, 2445−3, 2445-д);

  • совершенствования процедуры выборов ректоров вузов (№ 4489, 4489−1, 4489−2)

  • расширения круга лиц, которые могут претендовать на государственную службу (№ 4361).


  • открытие информации о размере оплаты труда в государственных компаниях (№ 3952).

К рассмотрению также запланирован проект постановления о создании Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки и оценки состояния акционерного общества «Украинская железная дорога».

Источник: Ракурс


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