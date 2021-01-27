Призыв. Фото: АрмияInform

https://racurs.ua/n149573-prizyvnikov-na-srochnuu-slujbu-v-2021-godu-stanet-bolshe-detali.html

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Призыв 2021 года увеличится на 2 тыс. призывников по сравнению с прошлым годом. Так, в новом году на срочную военную службу планируют призвать 32 тыс. человек.

В ряды Вооруженных сил, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госспецслужбы транспорта будут набирать в два этапа. Об этом сообщает «АрмияInform» со ссылкой на начальника отдела комплектования штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Николая Качаненко.

По его словам, на 2021 год запланировано два призыва — весенний и осенний.

Планируется призыв около 32 тыс. человек. Но эта цифра не окончательная, она может быть скорректирована. К большему значению — вряд ли, — сказал полковник.

Отметим, что в прошлом году призвали 30 тыс. 30 человек (весной 16 тыс. 460, осенью — 13 тыс. 570). В ВСУ призвали 16 тыс. 500, в ДССТ — 1 тыс. 300, в ГНСУ — 1 тыс. 800, а в Национальную гвардию — 10 тыс. 430.

Напомним, ранее мы сообщали, что весенний призыв для выпускников учреждений общего среднего, профессионального и высшего образования в 2020 году просят отложить. С соответствующей просьбой в Министерство обороны Украины обратилось Министерство образования.

В Министерстве образования просят предоставить выпускникам отсрочку от весеннего призыва и принять решение об их призыве уже осенью, если потенциальные призывники не продлят свое обучение.