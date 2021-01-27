Призов. Фото: АрміяInform

https://racurs.ua/ua/n149573-pryzovnykiv-na-strokovu-slujbu-u-2021-roci-pobilshaie-detali.html

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Призов 2021 року збільшиться на 2 тис. призовників у порівнянні з минулим роком. Так, у новому році на строкову військову службу планують призвати 32 тис. осіб.

До лав Збройних сил, Нацгвардії, Держприкордонслужби і Держспецслужби транспорту набиратимуть у два етапи. Про це повідомляє «АрміяInform» із посиланням на начальника відділу комплектування штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Миколу Качаненка.

За його словами, на 2021 рік заплановано два призови — весняний та осінній.

Планується призов близько 32 тис. осіб. Але ця цифра не остаточна, вона може бути скоригована. До більшого значення — навряд чи, — сказав полковник.

Зауважимо, що торік призвали 30 тис. 30 осіб (навесні 16 тис. 460, восени — 13 тис. 570). До ЗСУ призвали 16 тис. 500, до ДССТ — 1 тис. 300, до ДПСУ — 1 тис. 800, а в Національну гвардію — 10 тис. 430.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що весняний призов для випускників закладів загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти 2020 року просять відтермінувати. З відповідним проханням до Міністерства оборони України звернулося Міністерство освіти.

У Міністерстві освіти просять надати цьогорічним випускникам відстрочку від весняного призову і прийняти рішення щодо їхнього призову вже восени, якщо потенційні призовники не продовжать своє навчання.