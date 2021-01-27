Судоустройство. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149583-rada-podderjala-iniciativu-zelenskogo-podognat-zakonodatelstvo-o-sudoustroytve-k-razvedke.html

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Верховная Рада приняла за основу президентский законопроект, который регулирует законодательство о проведении расследовательской деятельности органами расследований на основании решения суда.

Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов Украины на пленарном заседании в среду, 27 января. Об этом стало известно из трансляции заседания.

Сообщается, что целью законопроекта № 2415 является совершенствование правовых основ обеспечения проведения разведывательными органами изысканий на основании решения суда.

Законопроектом вносятся изменения в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» в связи с принятием Закона Украины «О разведке». Им предусматривается уточнить, что при рассмотрении дел ход судебного процесса фиксируется техническими средствами в порядке, установленном законом.

А также к полномочиям председателя апелляционного суда относят осуществления полномочий уполномоченного судьи и назначения из числа судей апелляционного суда судей.

Добавим, что ранее предполагалось, что соответствующий законопроект вступит в силу одновременно с законом о разведке. Однако по решению комитета дату вступления в силу перенесли на следующий день.

Напомним, ранее мы сообщали, что Верховная Рада во время пленарного заседания 27 января планирует включить в повестку дня и рассмотреть проект постановления о Национальном плане вакцинации населения Украины против COVID-19. Кроме этого, депутаты намерены рассмотреть во втором чтении ряд проектов законов.