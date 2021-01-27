Когда Витренко станет министром, рассказал Арахамия

https://racurs.ua/n149585-kogda-vitrenko-stanet-ministrom-rasskazal-arahamiya.html

Ракурс

Когда Юрий Витренко станет министром энергетики, рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, Верховная Рада на пленарном заседании 28 январа вернется к вопросу о назначении временно исполняющего обязанности главы Минэнерго первым вице-премьером и министром энергетики.

Об этом Арахамия сообщил в комментарии журналистам 27 января.

В четверг. Вы же знаете, как в пятницу трудно собираются голоса, — отметил нардеп.



Лидер фракции монобольшинства добавил, что накануне вечером под представлением о назначении Витренко подписались 206 «слуг», однако президентская фракция рассчитывает на поддержку и других коллег по парламенту, в том числе и среди «слуг народа».

Напомним, 17 декабря Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьера. Тогда «за» это проголосовали лишь 186 нардепов. 25 января Владимир Зеленский попросил монобольшинство поддержать назначение Витренко.