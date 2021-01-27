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Ракурс
Когда Витренко станет министром, рассказал Арахамия

Когда Витренко станет министром, рассказал Арахамия

27 янв 2021, 11:58
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Когда Юрий Витренко станет министром энергетики, рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. По его словам, Верховная Рада на пленарном заседании 28 январа вернется к вопросу о назначении временно исполняющего обязанности главы Минэнерго первым вице-премьером и министром энергетики.

Об этом Арахамия сообщил в комментарии журналистам 27 января.

В четверг. Вы же знаете, как в пятницу трудно собираются голоса, — отметил нардеп.


Лидер фракции монобольшинства добавил, что накануне вечером под представлением о назначении Витренко подписались 206 «слуг», однако президентская фракция рассчитывает на поддержку и других коллег по парламенту, в том числе и среди «слуг народа».

Напомним, 17 декабря Рада не смогла назначить Юрия Витренко на должность первого вице-премьера. Тогда «за» это проголосовали лишь 186 нардепов. 25 января Владимир Зеленский попросил монобольшинство поддержать назначение Витренко.

Источник: Ракурс


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