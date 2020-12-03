Подозрение лидеру партии венгров Закарпатья готовит прокуратура

https://racurs.ua/n147289-podozrenie-lideru-partii-vengrov-zakarpatya-gotovit-prokuratura.html

Ракурс

Василию Брензовичу, лидеру партии закарпатских венгров КМКС (аббревиатура KMKSZ означает «Общество венгерской культуры Закарпатья» — под этим названием партия, как общественная организация, действует вне выборов), областная прокуратура готовится вручить подозрение.

Об этом заявил председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров, пишет «Укринформ».

Сейчас по результатам обысков проводятся экспертизы. Я проводил совещание с правоохранителями — они уверены, что будет подозрение. Я это подчеркивал сразу после скандала: если вы (обысками СБУ в офисе и частном доме Брензовича — ред.) вызвали такой резонанс, то должны отвечать за свои действия, — сказал Петров.

Глава ОГА заявил, что речь идет о подозрении Брензовичу по результатам его деятельности как гражданина Украины.

У нас ведь не фонд (фонд «Эгана Эде» — ред.), не партию к ответственности привлекают, а физическое лицо, — добавил Петров.



Напомним, 30 ноября Служба безопасности Украины провела обыски в частном доме и офисе лидера партии закарпатских венгров КМКС. Во время обысков правоохранители обнаружили ряд печатных материалов, которые популяризируют так называемую «Большую Венгрию» и создание этнической автономии на Закарпатье.

Этот обыск привел к обострению кризиса в отношениях между Украиной и Венгрией.