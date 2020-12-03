Підозру лідеру партії угорців Закарпаття готує прокуратура

https://racurs.ua/ua/n147289-pidozru-lideru-partiyi-ugorciv-zakarpattya-gotuie-prokuratura.html

Ракурс

Василю Брензовичу, лідеру партії закарпатських угорців КМКС (абревіатура KMKSZ означає «Товариство угорської культури Закарпаття» — під цією назвою партія, як громадська організація, діє поза виборами), обласна прокуратура готується вручити підозру.

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров, пише «Укрінформ».

Зараз за результатами обшуків проводяться експертизи. Я проводив нараду із правоохоронцями — вони впевнені, що буде підозра. Я на цьому наголошував одразу після скандалу: якщо ви (обшуками СБУ в офісі і приватному будинку Брензовича — ред.) спричинили такий резонанс, то маєте відповідати за свої дії, — сказав Петров.

Очільник ОДА заявив, що йдеться про підозру Брензовичу за результатами його діяльності як громадянина України.

У нас же не фонд (фонд «Егана Еде» — ред.), не партію до відповідальності притягають, а фізичну особу, — додав Петров.

Нагадаємо, 30 листопада Служба безпеки України провела обшуки в приватному будинку та офісі лідера партії закарпатських угорців КМКС. Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану «Велику Угорщину» та створення етнічної автономії на Закарпатті.

Цей обшук призвів до загострення кризи у відносинах між Україною та Угорщиною.

Також нещодавно у Сюртівській громаді Ужгородського району голова з депутатами після присяги співали угорський гімн. Інцидент стався 21 листопада, у День гідності і свободи України.