Нам важливі угорці Закарпаття, сепаратизм тут ні до чого — Сійярто про підтримку суверенітету України

https://racurs.ua/ua/n149587-dlya-nas-vajlyvi-ugorci-zakarpattya-separatyzm-tut-ni-do-chogo-siyyarto-pro-pidtrymku.html

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Петер Сійярто, очільник МЗС Угорщини, який 27 січня перебуває з офіційним візитом у Києві, заявив про підтримку Будапештом суверенітету України. Про це він зазначив під час спільної прес-конференції керівників зовнішньополітичних відомств України та Угорщини.

Наші стосунки останніми часами розвивалися не в найкращому напрямку. Сподіваюся, що наша сьогоднішня зустріч принесе результат і ми зможемо зупинити погіршення відносин і повернути їх у добрий напрямок. Тут в Україні ви знаєте, що для нас дуже важливі угорці Закарпаття. На угорців Закарпаття ми дивимося як на складову єднання з вами. Ми віримо в те, що підтримуючи спільноту угорців Закарпаття, ми підтримуємо відносини між Києвом і Будапештом, — зазначив головний дипломат Угорщини.

Він також звернувся до громадян України з проханням не пов’язувати допомогу Угорщини Закарпаттю з сепаратизмом.

Я хочу попросити, щоб всі громадяни України саме таким чином сприймали підтримку Угорщини угорців Закарпаття. Ми завжди підтримували інтеграцію з ЄС і суверенітет України. Тому всі звинувачення, пов’язані із сепаратизмом не мають жодного сенсу. Закарпаття повинно стати історією успіху. Ми готові далі розвивати цю історію успіху, — резюмував Сійярто.



Нагадаємо, у грудні у відносинах України та Угорщини почалося чергове загострення, спричинене діями СБУ, а також російською інформаційною атакою. Згодом глава МЗС України Дмитро Кулеба домовився з Сійярто про зустріч.