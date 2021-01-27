Палац Путіна. Фото: YouTube

https://racurs.ua/ua/n149586-kopiu-palacu-putina-stvoryly-u-minecraft-foto-video.html

Ракурс

«Палац Путіна», який представив у своєму розслідуванні російський опозиціонер Олексій Навальний, ентузіасти відтворили в відомій грі Minecraft.

Копію «палацу» відтворили в масштабі 1:1. Про це повідомляє DW.





Повідомляється, що гравці Minecraft відтворили не тільки фасад палацу, а й внутрішні приміщення з реальним їх розташуванням відносно один одного. Споруда побудована на єдиній карті світу з дотриманням всіх пропорцій і розмірів. Зокрема, в копії «палацу Путіна» є басейн, кальянна, спальня, театр, казино і кімната бруду. Відтворено і рельєф мису Ідокопас.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що «Фонд боротьби з корупцією» (ФБК) — створена нещодавно затриманим в Росії опозиціонером Олексієм Навальним організація, опублікувала розслідування про розташований у російського курортному місті Геленджик на узбережжі Чорного моря так званий «палац Путіна» (він же резиденція на мисі Ідокопас).

«Палац Путіна» був побудований у 2005−2010 роках. На його спорудження, за даними ФБК, була витрачена сума в розмірі 100 млрд рублів (понад 1 млрд дол. США). У ФБК цю резиденцію називають «самим охоронюваним місцем в Росії» і «найбільшим путінським секретом». У ФБК стверджують, що в цьому розслідуванні розкрили схему фінансування будівництва палацу. Також в розслідуванні показані його інтер'єри.