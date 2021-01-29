Гімн Росії заблокували на YouTube за порушення авторських прав

YouTube заблокував російський гімн

https://racurs.ua/ua/n149688-gimn-rosiyi-zablokuvaly-na-youtube-za-porushennya-avtorskyh-prav.html

Ракурс

YouTube, популярний відеохостинг компанії Google, заблокував відеоролики, котрі містять гімн Росії.

Такі дії відеохостинг пояснив порушенням авторських прав. Про це повідомляє прес-служба Федеральної служба РФ з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзору).

У російському відомстві такі дії вважають хамством і наголошують, що державні символи, такі як гімн, не є об'єктами авторського права.

Блокування платформою YouTube гімну Росії це неприкрите і неприпустиме хамство щодо до всіх громадян нашої країни, — заявили у Роскомнадзорі.



Про які саме заблоковані відео йдеться, у відомстві не уточнили.

Нагадаємо, YouTube нещодавно видалив канал нардепа від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського, котрий потрапив під американські санкції за звинуваченням у втручання у вибори в США.