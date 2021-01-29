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Ракурс
YouTube заблокував російський гімн

Гімн Росії заблокували на YouTube за порушення авторських прав

29 січ 2021, 14:58
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YouTube, популярний відеохостинг компанії Google, заблокував відеоролики, котрі містять гімн Росії.

Такі дії відеохостинг пояснив порушенням авторських прав. Про це повідомляє прес-служба Федеральної служба РФ з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзору).

У російському відомстві такі дії вважають хамством і наголошують, що державні символи, такі як гімн, не є об'єктами авторського права.

Блокування платформою YouTube гімну Росії це неприкрите і неприпустиме хамство щодо до всіх громадян нашої країни, — заявили у Роскомнадзорі.


Про які саме заблоковані відео йдеться, у відомстві не уточнили.

Нагадаємо, YouTube нещодавно видалив канал нардепа від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського, котрий потрапив під американські санкції за звинуваченням у втручання у вибори в США.

Джерело: Ракурс


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