Гімн Росії заблокували на YouTube за порушення авторських прав

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YouTube заблокував російський гімн
Гімн Росії заблокували на YouTube за порушення авторських правhttps://racurs.ua/ua/n149688-gimn-rosiyi-zablokuvaly-na-youtube-za-porushennya-avtorskyh-prav.htmlРакурс
YouTube, популярний відеохостинг компанії Google, заблокував відеоролики, котрі містять гімн Росії.
Такі дії відеохостинг пояснив порушенням авторських прав. Про це повідомляє прес-служба Федеральної служба РФ з нагляду у сфері зв’язку, інформаційних технологій і масових комунікацій (Роскомнадзору).
У російському відомстві такі дії вважають хамством і наголошують, що державні символи, такі як гімн, не є об'єктами авторського права.
Блокування платформою YouTube гімну Росії це неприкрите і неприпустиме хамство щодо до всіх громадян нашої країни, — заявили у Роскомнадзорі.
Про які саме заблоковані відео йдеться, у відомстві не уточнили.
Нагадаємо, YouTube нещодавно видалив канал нардепа від фракції «Слуга народу» Олександра Дубінського, котрий потрапив під американські санкції за звинуваченням у втручання у вибори в США.
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