Гимн России заблокировали на YouTube за нарушение авторских прав

YouTube заблокировал российский гимн, фото:

https://racurs.ua/n149688-gimn-rossii-zablokirovali-na-youtube-za-narushenie-avtorskih-prav.html

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YouTube, популярный видеохостинг компании Google, заблокировал видеоролики, содержащие гимн России.

Такие действия видеохостинг объяснил нарушением авторских прав. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора).

В российском ведомстве такие действия считают хамством и отмечают, что государственные символы, такие как гимн, не являются объектами авторского права.

Блокировка платформой YouTube гимна России это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны, — заявили в Роскомнадзоре.



О каких именно заблокированных видео говорится, в ведомстве не уточнили.

Напомним, YouTube недавно удалил канал нардепа от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, который попал под американские санкции по обвинению во вмешательстве в выборы в США.