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Ракурс
YouTube заблокировал российский гимн, фото:

Гимн России заблокировали на YouTube за нарушение авторских прав

29 янв 2021, 14:58
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YouTube, популярный видеохостинг компании Google, заблокировал видеоролики, содержащие гимн России.

Такие действия видеохостинг объяснил нарушением авторских прав. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной служба РФ по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзора).

В российском ведомстве такие действия считают хамством и отмечают, что государственные символы, такие как гимн, не являются объектами авторского права.

Блокировка платформой YouTube гимна России это неприкрытое и недопустимое хамство в отношении всех граждан нашей страны, — заявили в Роскомнадзоре.


О каких именно заблокированных видео говорится, в ведомстве не уточнили.

Напомним, YouTube недавно удалил канал нардепа от фракции «Слуга народа» Александра Дубинского, который попал под американские санкции по обвинению во вмешательстве в выборы в США.

Источник: Ракурс


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