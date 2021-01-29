Россия подкупала проститутками главу мирового биатлона. Фото: Global Look Press

https://racurs.ua/n149687-rossiya-podkupala-prostitutkami-glavu-mirovogo-biatlona-rassledovanie.html

Ракурс

Россия подкупала Андерса Бессеберга, бывшего главу Международного союза биатлона (IBU), чтобы чиновник скрывал положительные допинг-пробы российских спортсменов.

Норвежец Андерс Бессеберг создал союз биатлонистов и возглавлял его 25 лет, пока его не отстранили во время допингового скандала в 2018 году, сообщает NY Times.

Внутреннее расследование показало, что Бессеберг постоянно получал подарки от россиян, а в обмен помогал выбрать Россию местом для проведения чемпионатов и прикрывал спортсменов на допинге.

Спортивный чиновник получил как минимум 200 тыс. долл., также стало известно, что Бессебергу заказывали проституток российские должностные лица в качестве взятки.

Когда экс-президент IBU приезжал в Россию, то Бессеберга сопровождали повсюду молодые девушки под видом переводчиков. По мнению информаторов, эти женщины были в сексуальных отношениях с ним, — говорится в сообщении Международного союза биатлонистов.

Бессеберг подтвердил следствию, что однажды воспользовался услугами проститутки в Москве.

Доказательства говорят о том, что Андерс Бессебрг постоянно занимался протекцией российских интересов. У этого человека, по нашему мнению, не было этических ценностей и интересов для защиты чистого спорта, — подытожили в пресс-службе IBU.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) запретил спортсменам РФ в течение двух следующих лет выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России.