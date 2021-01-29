Александр Дубинский, фото: Офис президента

https://racurs.ua/n149686-bolshinstvo-slug-progolosovali-za-iskluchenie-dubinskogo-leschenko.html

Ракурс

Александра Дубинского могут исключить из состава фракции «Слуга народа». Большинство членов фракции во время тайного голосования в специальном партийном приложении поддержали исключение Дубинский из ее состава.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко.

По словам Лещенко, по состоянию на 19.30 28 февраля в соответствующем голосовании приняли участие 175 из 246 членов фракции. Две трети из них поддержали исключение Дубинского.

За сохранение Дубинского во фракции — менее 20 процентов, — отметил Лещенко.

По словам экс-нардепа, теперь будет запущена формальная процедура голосования за исключение Дубинского на подписных листах.

Дубинский в эфире одного из телеканалов недавно заявил, что не признает результатов анонимного голосования. Дубинский считает, что необходимой для его исключения количества голосов на самом деле нет, сообщает агентство УНИАН.

Я не собираюсь признавать ничего анонимного … Надо проголосовать, подписные листы, протокол, — отметил Дубинский. — Надо показать реальное отношение людей к этому вопросу. Я прекрасно понимаю по действиям своих коллег, что голосов там нет.

Напомним, Дубинский недавно попал под санкции США.