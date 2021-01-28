Дубинского заблокировала платформа YouTube

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Ракурс

Youtube удалил канал Александра Дубинского, нардепа от фракции «Слуга народа».

Какая неприятность. Канал Дубинского в YouTube все. Это прямое следствие санкций США, — написали в Центре противодействия коррупции в Twitter.

При попытке просмотреть какое-либо видео с его канала на экране появляется надпись: «Это видео более недоступно, поскольку связанный с ним аккаунт YouTube удален».

Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube навредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это информационной блокадой.

Ещё 10 дней назад я заявлял на пресс-конференции, что после решения Минфина США о санкциях, которое было принято в результате абсолютно ложного доноса на меня украинских аферистов будет осуществляться блокировка социальными сетями моих страниц. Сегодня это произошло со страницей в ютубе. Теперь жертвами временной безнаказанности аферистов стали и сотни тысяч моих подписчиков. Их просто лишили возможности получать информацию от народного депутата Украины, — написал он.

В ЦПК прогнозируют, что следующим шагом будет блокировка страницы Дубинского в Facebook.

Также фракция «Слуга народа» может провести анонимное голосование за исключение депутата Александра Дубинского с помощью специального приложения на смартфоне.

Результаты голосования смогут увидеть только лидеры партии, рассказал заместитель главы фракции Александр Корниенко, сообщает «Новое время».

Он добавил, что во время такого голосования, вероятно, будет три варианта ответа.

Первый вариант — обращаться с поддержкой Дубинского в международные учреждения (я не знаю, в какие — не уверен, что мы правильно этот список понимаем). Второй вариант — приостановление членства во фракции на время расследования. И третий — инициация обращения к главе Верховной Рады от фракции с просьбой освободить Александра от должности заместителя главы Комитета финансов и налоговой политики, — объяснил Корниенко.



Голосование в отношении ситуации с Дубинским может быть проведено в пятницу, 29 января, или на ближайших выходных, подчеркнул замглавы фракции.

Напомним, Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» 25 января предложил Дубинскому покинуть фракцию, но тот отказался.