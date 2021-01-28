Дубінського заблокувала платформа YouTube

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Ракурс

YouTube видалив канал Олександра Дубінського, нардепа від фракції «Слуга народу».

Яка прикрість. Канал Дубінського в YouTube всьо. Це прямий наслідок санкцій США, — повідомили у Центрі протидії корупції в Twitter.

При спробі передивитися відео з каналу на екрані з’являється напис: «Це відео більше недоступне, оскільки пов’язаний із ним обліковий запис YouTube видалено».

Дубінський стверджує, що видалення його каналу з відеосервісу Youtube зашкодить сотням тисяч його підписників, і називає це інформаційною блокадою.

Ще 10 днів тому я заявляв на прес-конференції, що після рішення Мінфіну США про санкції, яке було прийнято в результаті абсолютно брехливого доносу на мене українських аферистів буде здійснюватися блокування соціальними мережами моїх сторінок. Сьогодні це сталося зі сторінкою в ютубі. Тепер жертвами тимчасової безкарності аферистів стали і сотні тисяч моїх підписників. Їх просто позбавили можливості отримувати інформацію від народного депутата України, — написав він на сторінці у Facebook.

У ЦПК прогнозують, наступним кроком буде блокування сторінки Дубінського у Facebook.

Також фракція «Слуга народу» може провести анонімне голосування за виключення депутата Олександра Дубінського за допомогою спеціального додатка на смартфоні.

Результати голосування зможуть побачити лише лідери партії, розповів заступник глави фракції Олександр Корнієнко, повідомляє «Новое время».

Він додав, що під час такого голосування, ймовірно, буде три варіанти відповіді.

Перший варіант — звертатися з підтримкою Дубінського до міжнародних установ (я не знаю, до яких, — не впевнений, що ми правильно цей список розуміємо). Другий варіант — призупинення членства у фракції на час розслідування. І третій — ініціація звернення до голови Верховної Ради від фракції з проханням звільнити Олександра з посади заступника голови Комітету фінансів і податкової політики, — пояснив Корнієнко.



Голосування щодо ситуації з Дубінським можуть провести у п’ятницю, 29 січня, або на найближчих вихідних, підкреслив заступник голови фракції.

Нагадаємо, Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» 25 січня запропонував Дубінському вийти з фракції, але той відмовився.