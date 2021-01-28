Україна відкрила консульство в ще одній теплій країні

Нова Зеландія. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n149640-ukrayina-vidkryla-konsulstvo-v-sche-odniy-tepliy-krayini.html

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Консульство у Новій Зеландії відкрила Україна. Посол України Катерина Зеленко 28 січня підписала угоду про функції та обов’язки Почесного консула України у місті Окленд, Нова Зеландія, з Олександром Кірічуком.

Консульський округ в Окленді охоплюватиме всю територію Нової Зеландії. Про це повідомляє прес-служба посольства України в Сінгапурі.

Під час віртуальної церемонії підписання угоди Катерина Зеленко висловила сподівання, що робота консульства України в Новій Зеландії сприятиме інтенсифікації політичних, торговельно-економічних та культурно-гуманітарних зв’язків, а діяльність консула стане прикладом захисту прав та інтересів українців у цій тихоокеанській державі.

Почесний консул планує приділити особливу увагу посиленню економічної присутності України в Новій Зеландії, розширенню експортних можливостей України та залученню інвестицій в українську економіку.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що консульство в анексованому Росією Криму вперше відкрилося 10 листопада. Першої країною-партнером Криму стала Нікарагуа. Посол Нікарагуа у Росії Альба Торрес вже прибула на окупований півострів.

Натомість посаду почесного консула отримав учасник російської анексії Криму Олег Бєлавенцев, якого в Україні заочно засуджено до 13 років в’язниці за участь в анексії українського півострова. У серпні українське Міністерство закордонних справ вже направляло ноту протесту Нікарагуа з приводу відкриття консульства. Тоді країну попередили про можливе введення проти неї санкцій.