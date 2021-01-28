Украина открыла консульство в еще одной теплой стране

Новая Зеландия. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149640-ukraina-otkryla-konsulstvo-v-esche-odnoy-teploy-strane.html

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Консульство в Новой Зеландии открыла Украина. Посол Украины Екатерина Зеленко 28 января подписала соглашение о функциях и обязанностях Почетного консула Украины в городе Окленд, Новая Зеландия, с Александром Киричуком.

Консульский округ в Окленде охватывать всю территорию Новой Зеландии. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Сингапуре.

Во время виртуальной церемонии подписания соглашения Екатерина Зеленко выразила надежду, что работа консульства Украины в Новой Зеландии будет способствовать интенсификации политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, а деятельность консула станет примером защиты прав и интересов украинцев в этой тихоокеанской стране.

Почетный консул планирует уделить особое внимание усилению экономического присутствия Украины в Новой Зеландии, расширению экспортных возможностей Украины и привлечению инвестиций в украинскую экономику.

Напомним, ранее мы сообщали, что консульство в аннексированом Россией Крыму впервые открылось 10 ноября. Первой страной-партнером Крыма стала Никарагуа. Посол Никарагуа в России Альба Торрес уже прибыла на оккупированный полуостров.

Должность почетного консула получил участник российской аннексии Крыма Олег Белавенцев, которого в Украине заочно приговорили к 13 годам тюрьмы за участие в аннексии украинского полуострова. В августе украинское Министерство иностранных дел уже направляло ноту протеста Никарагуа по поводу открытия консульства. Тогда страну предупредили о возможном введении против нее санкций.