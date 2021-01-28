Витренко снова не стал министром — как голосовала Рада

Витренко. Фото: Лига

https://racurs.ua/n149639-vitrenko-naznachili-ministrom-energetiki.html

Ракурс

Юрия Витренко, бывшего топ-менеджера «Нафтогаза», не назначили на должность министра энергетики в правительстве Дениса Шмыгаля.

За его назначение проголосовали всего 204 нардепа. Об этом стало известно из трансляции заседания Верховной Рады.



Сообщается, что Юрий Витренко до 17 июля 2020 года работал директором по развитию бизнеса и исполнительным директором «Нафтогаза». Также он был членом Наблюдательного совета государственного концерна «Укроборонпром» (с октября 2019 года по январь 2020 года).

В декабре 2019 года Витренко подписал с «Газпромом» новый контракт о транзите российского газа на пять лет. Контракт был заключен по европейским правилам, с принципом «бери или плати» и соответственно, минимально гарантированным доходом 7,2 млрд долл. Витренко был участником дела в Стокгольмском арбитраже о взыскании с «Газпрома» 3 млрд долл. В июле 2020 года он был уволен из «Нафтогаза»

Кандидатуру Витренко согласовали на собрании фракции «Слуги народа» 14 декабря, но профильный комитет Рады назначение не рекомендовал. Впоследствии его пытались назначить министром энергетики, однако голосования в Раде провалилось. После неудачного голосования Кабмин назначил Витренко исполняющим обязанности министра энергетики.

Напомним, ранее мы сообщали, что цену на газ газовые монополисты добровольно снизят в феврале до того уровня, который ранее установила государство. Такое мнение высказал исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. По словам Витренко, такое уменьшение цены поспособствует значительному снижению платежек для наиболее уязвимой категории — потребителей газа для индивидуального отопления.