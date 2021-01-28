Вітренко знову не став міністром — як голосувала Рада

Вітренко. Фото: Ліга

https://racurs.ua/ua/n149639-vitrenka-pryznachyly-ministrom-energetyky.html

Ракурс

Юрія Вітренка, колишнього топ-менеджера «Нафтогазу», знову не призначили на посаду міністра енергетики в уряді Дениса Шмигаля.

За призначення Вітренка проголосували лише 204 нардепи. Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.





Повідомляється, що Юрій Вітренко до 17 липня 2020 року працював директором із розвитку бізнесу та виконавчим директором «Нафтогазу». Також він був членом Наглядової ради державного концерну «Укроборонпром» (з жовтня 2019 по січень 2020 року).

У грудні 2019 року Вітренко підписав із «Газпромом» новий контракт про транзит російського газу на п’ять років. Контракт був укладений за європейськими правилами, з принципом «бери або плати» та відповідно, мінімально гарантованим доходом 7,2 млрд дол. Вітренко був учасником справи у Стокгольмському арбітражі щодо стягнення з «Газпрому» 3 млрд дол. У липні 2020 року його було скорочено з «Нафтогазу»

Кандидатуру Вітренка погодили на зборах фракції «Слуги народу» 14 грудня, але профільний комітет Ради призначення не рекомендував. Згодом його намагалися призначити міністром енергетики, однак голосування у Раді провалилося. Після невдалого голосування Кабмін призначив Вітренка виконуючим обов’язки міністра енергетики.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ціну на газ газові монополісти добровільно знизять у лютому до того рівня, який раніше встановила держава. Таку думку висловив виконувач обов’язків міністра енергетики Юрій Вітренко. За словами Вітренка, таке зменшення ціни посприяє значному зниженню платіжок для найбільш вразливої категорії — споживачів газу для індивідуального опалення.